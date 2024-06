Cyberpunk 2077 – Un DLC annulé sur la lune se dévoile

Cyberpunk 2077 restera à jamais un monument du jeu vidéo. Développé par les polonais de CD Projekt Red, qui se sont illustrés avec les excellentes adaptations de l’univers d’Andrzej Sapkowski sur les Witchers et, notamment, le très bon open-world du troisième opus ; les attentes étaient alors très élevées pour leur prochain projet : la création d’un open-world urbain, en vue à la première personne, situé dans le monde de Cyberpunk 2013, un jeu de plateau populaire situé dans le genre éponyme. Rien de moins.

Les très grandes ambitions des développeurs pour leur jeu, associées à des deadlines insensées, ont conduit à une sortie émaillée de bugs, de problèmes de performances et d’optimisation, rendant le titre parfois injouable et débouchant sur une réception catastrophique qui a manifestement plombé le support sur le long terme préparé par le studio.

Il fallait d’abord patcher Cyberpunk 2077, et cela a pris plus d’une année, puis préparer soigneusement la sortie de l’expansion Phantom Liberty pour ne pas recommencer les erreurs, et ensuite passer à autre chose car le mal était fait.

Passer à la suite, surtout : un jeu séquel qui devrait bénéficier des dures leçons apprises par son aîné et être une véritable plateforme destinée à une espérance de vie plus longue, propice à l’ajout de contenus, de DLC et éventuellement de microtransactions si ce prochain titre vient avec un versant multijoueur.

Même si on ignore encore la direction que prendra le second jeu, nous en avons peut-être un indice par le biais d’un DLC annulé pour Cyberpunk 2077 dont plusieurs images ont récemment fuité.

C’est sur le sulfureux 4chan qu’une personne a diffusé des images d’un DLC préparé pour Cyberpunk 2077. Un DLC qui n’a jamais vu le jour et dont on a jamais entendu qui que ce soit affilié à CDPR en parler. Pour autant, les images diffusées démontrent que celui-ci était bien en production et non plus en préproduction, et qu’il y avait donc une trame générale menant le joueur sur une installation lunaire affiliée à Arasaka.

Il est également question d’un cosmodrome, d’un cratère de bombe et d’un rover pilotable dans les fichiers du jeu. De quoi suggérer un second monde ouvert en plus de Night City et de ses environs.

Les images ont depuis été supprimées du board, sans que l’on ne sache qui en a pris l’initiative. Au vu du contenu déjà crée, il ne paraît pas improbable que ces fichiers soient récupérés pour la suite de Cyberpunk 2077, et il se pourrait donc que l’on retrouve ces installations et les bribes de trame dans le prochain jeu concocté par CDPR. To the moon cette fois ?