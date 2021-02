Neon White – Le fast FPS d’Annapurna trace la route sur Nintendo Switch.

Ben Esposito est un homme plein de ressources. Trois ans après avoir développé l’étrange (et pourtant passionnant) Donut County pour le compte des Californiens d’Annapurna Interactive, l’Américain remet le couvert et s’associe cette fois à l’écrivaine Ryann Shannon (créatrice de l’excellente série OK K.O. Let’s Be Heroes) pour produire un nouvel OVNI vidéoludique intitulé Neon White.

Quand bien même le but du jeu semble être d’exterminer des démons à la chaîne dans un jeu d’action-plateforme à la première personne, Annapurna Interactive (firme qui nous a déjà gratifiés de petites perles indés telles que What Remains of Edith Finch et Gorogoa) affiche de grandes ambitions pour son nouveau poulain. Grâce à des mécaniques de jeu nerveuses, rapides et exigeantes, vos réflexes d’acier seront mis à rude épreuve. Fortement inspiré des fast FPS, avec une esthétique très typé manga, le jeu se basera sur un système de cartes à jouer appelées les Souls Cards, chacune d’entre elles vous attribuant des compétences, mouvements ou armes spécifiques. À vous de les combiner au mieux pour venir à bout de vos ennemis !

Il est à noter qu’un grand soin a été apporté non seulement à la direction artistique du jeu, mais aussi aux animations in-game. La bande-annonce diffusée révélée lors du dernier Nintendo Direct montre en effet une grande fluidité, qualité essentielle pour garantir un plaisir de jeu maximal pour un FPS. Mais ce n’est pas tout : le bébé de Ben Esposito devrait également avoir une forte composante narrative, Ryann Shannon étant chargée de l’écriture du scénario et des dialogues de ce fast FPS hors normes.

Vous qui avez déjà bouclé Ghostrunner et Doom Eternal, nostalgiques de Mirror’s Edge, et curieux de systèmes de jeu originaux, nous vous invitons à garder à l’œil cette nouvelle production californienne. Neon White est attendu sur Switch et aussi sur PC via Steam pour l’hiver 2021. En attendant, nous vous invitons à profiter du trailer révélé le 17 février 2021.