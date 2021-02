Fall Guys vient tomber sur les serveurs de la Nintendo Switch

Ce n’était un secret pour personne, Mediatonic n’attendait que l’occasion de porter son titre phare Fall Guys sur d’autres plateformes que la PlayStation 4 et le PC. Aucune surprise donc lors du Nintendo Direct du 17 février 2020, lorsque la firme nous annonce l’arrivée du jeu sur sa console mi-portable mi-salon, étant donné la popularité de la machine qui vise un tout autre public que ses concurrents.

Il faudra malgré tout s’armer de patience pour voir débarquer Fall Guys sur Nintendo Switch, car avec un très court trailer qui a su prendre son temps pour annoncer l’évidence, l’on ne dispose que d’un vague “été 2020” en guise de fenêtre de sortie. Soit plus d’un an après sa sortie originelle, sachant que trois saisons sont déjà sorties et qu’une bonne partie des joueurs actifs ont déjà déserté les serveurs du jeu.

Pour ne pas arranger les choses, cette annonce ne présente aucune spécificité qui aurait pu être adaptée à la console. On se doute que la prise en mains de nos Fall Guys ne devrait pas drastiquement changer par rapport aux autres plateformes, mais on aurait au moins pu s’attendre à un semblant de collaboration avec Nintendo pour étoffer la boutique de skins de quelques salopettes de Mario et Luigi ou d’une tenue d’aventurier verte en hommage à Link pour partir se frotter aux autres compétiteurs.

Aucune indication non plus sur la possibilité de jouer avec les joueurs PC et PS4, ou de quelle manière se fera le rattrapage des saisons précédentes pour les nouveaux joueurs. Une annonce donc aussi trouble qu’avare en informations supplémentaires sur cette arrivée tardive de Fall Guys chez Nintendo.

Reste à espérer que Fall Guys saura mieux jouer ses cartes en attendant sa sortie officielle sur Nintendo Switch, car même si la popularité du titre se maintient suffisamment pour continuer à attirer les éditeurs tiers assoiffés de collaboration, il en faudra certainement plus pour se faire une place confortable sur Switch et séduire les quelques joueurs qui seraient passés à côté de l’expérience du battle royale à la ragdoll douteuse.