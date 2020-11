Fall Guys – L’oie de Untitled Goose Game rentre dans l’arène

On n’arrête plus les partenariats de Fall Guys avec d’autres jeux ! Après le célèbre Sonic le hérisson bleu, ou le mythique Godzilla, sa prochaine collaboration s’annonce avec un autre phénomène de l’année 2020, j’ai nommé Untitled Goose Game ! Nul besoin de vous présentez ce jeu d’action-réflexion dans lequel vous incarnez une oie dissidente, dont le principal objectif sera de rendre fou toutes les malheureuses victimes se trouvant dans ses environs.

Si vous avez déjà écumé tout les ingénieux niveaux de ce titre original, c’est probablement avec plaisir que vous retrouverez votre volatile préféré dans le jeu multijoueur Fall Guys. Mediatonic vous propose donc trois nouveaux skins inspirés d’Untitled Goose Game. Deux reprendront le look des humains, et évidemment le troisième aura l’air gracieux de l’oie taquine accompagnée de son éternel caquètement.

“Je suis absolument ravi d’annoncer que nous avons fait une énorme collaboration avec Untitled Goose Game ! Nous avons trois costumes et une emote HONK avec des effets sonores ! Le costume d’oie est présenté pour les prochains jours, et le reste viendra plus tard !”