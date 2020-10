Fall Guys – En garde pour la sortie d’une saison 2 médiévale

Leakée il y a de cela plusieurs semaines, la saison 2 du très populaire phénomène de l’été Fall Guys nous est enfin délivrée par Mediatonic, après plusieurs teasings et moult partenariats qui enrichissent le jeu multijoueur de skins aux multiples références vidéoludiques.

En plus de préciser les fuites de maps des nouveaux niveaux, cette grosse mise à jour apporte quelques équilibrages dans la manière de gérer votre monnaie virtuelle. Préparez-vous donc, car Fall Guys fait déjà peau neuve après deux petits mois d’existence, doté d’une vague de nouveautés dont nous allons nous empresser de vous lister tous les apports au titre.

Pour commencer, attaquons-nous au plus évident, les nouveaux skins déjà présentés via des sessions test et captures d’écran. Comme le laisse deviner le thème de cette nouvelle saison, Fall Guys s’habille pour les fêtes d’Halloween aux couleurs d’un événement médiéval.

Sortez donc vos panoplies de chevaliers les plus clinquantes et vos robes de princesses pailletées, ou bien encore portez les couleurs du folklore de l’époque à travers des costumes de sorcières, et autres créatures en tous genres telles que de magnifiques dragons ou d’immondes orcs typiques de cet univers fantaisiste.

Costumes qu’il vous faudra bien évidemment débloquer au préalable, via les récompenses obtenables à chaque niveau de célébrité (forme d’expérience engrangée au cours des épreuves). Sans oublier la boutique du jeu, dans laquelle vous pourrez débourser vos deniers durement acquis, ainsi que les rares couronnes obtenables uniquement lorsque vous atteignez le top Un d’une partie.

Comme évoqué plus haut, c’est surtout tout le système de monnaie virtuelle qui est réadapté, de manière à être moins frustrant pour ceux qui auraient des difficultés à finir premier lors des finales. Il est aussi à noter que si auparavant, beaucoup des costumes les plus rares demandaient de débourser des couronnes, il est désormais plus courant de voir à la place des skins achetables pour une coquette somme.

Précisons également que parmi les récompenses de célébrité, les plus acharnés d’entre vous pourront parfois obtenir cinq couronnes d’un seul niveau. Changement mis en place, on suppose, pour contrebalancer le sentiment des joueurs de dormir sur un gros pactole inutilisable.

Parmi tous ces réglages, on espère que Fall Guys saura continuer de contenir les tricheurs qui avaient entaché la réputation du jeu à ses débuts, pour nous permettre de compétitionner en toute sérénité, dans cet esprit bon enfant qui nous réunit chaque jour sur de mortels parcours aussi drôles que frustrants !