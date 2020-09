Fall Guys – L’histoire de Cheater Island ou le paradis des tricheurs

Nous l’avons maintes fois évoqué dans nos colonnes, malgré son succès fulgurant et sa popularité insolente, Fall Guys souffre d’un problème majeur : la tricherie. Bon nombre de parties sont ruinées par une poignée de joueurs peu respectables n’hésitant pas à user de la triche pour rafler la couronne. Hier, le jeu s’est mis à jour apportant tout un tas de nouveautés côté gameplay et une solution au problème soulevé. En effet, Mediatronic vient de déployer l’artillerie lourde, l’Easy Anti-Cheat d’Epic, un outil ayant déjà fait ses preuves sur Fortnite.

Mais revenons en arrière. Car avant d’employer l’arme ultime contre les tricheurs, Mediatronic avait tenté de mettre en place son propre système anti-triche nommé Cheater Island, une tentative ratée mais plus qu’honorable dans cette lutte sans fin.

Le principe de ce lieu maudit (aux serveurs dédiés) est simple. Ce dernier rassemble tous les tricheurs (avec une haute tolérance) pour des parties sans saveur. L’objectif est identique : attraper la couronne bien que celle-ci soit décrite comme entachée d’un sentiment de culpabilité et de regrets. Pour commencer une partie sur Cheater Island, il fallait une quarantaine de joueurs (si on peut les nommer ainsi) d’une même région. Mais peu de parties trouvaient assez de participants, ce qui en résultaient des chutes interminables. Ainsi, la tolérance s’est vue à nouveau baisser.

Très rapidement, plusieurs vidéos sont publiées sur les réseaux sociaux dévoilant des parties faussées par les tricheurs. Mediatonic précise que même s’ils savaient que ces parties avaient lieu sur Cheater Island, ils ne pouvaient pas dire si telle ou telle vidéo venait d’une de ces parties. Pire encore, ces vidéos incitaient d’autres joueurs à passer la barrière pour atterrir sur cette île mystérieuse où la triche semble devenue un jeu.

Somebody actually uploaded this video to Reddit with the title:

"Ever played a round of Fall Mountain where all the players are cheating?"

The problem is… this LOOKS like Cheater Island but we can't be 100% sure pic.twitter.com/byJi6r0Ykc

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 14, 2020