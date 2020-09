La saison 2 de Fall Guys tease déjà ses skins

La saison 2 de Fall Guys, le jeu phénomène qui a apporté un vent de fraîcheur dans le monde plein de bastos des Battle Royale, va bientôt démarrer avec une tripotée de contenu à venir. Bien que nous ayons déjà eu un petit aperçu des nouveaux aspects qui entreront dans le jeu, Mediatonic a décidé ces dernières heures de nous donner un peu plus que ce à quoi nous pouvions nous attendre.

Bien entendu, c’est tout d’abord via le compte Twitter officiel du jeu que le teasing pour la saison 2 de Fall Guys a commencé, avec une “présentation” des nouveaux skins bientôt disponibles :

Comme on peut le voir, un aspect qui semble au moins très clair à discerner des quatre silhouettes est celui du bouffon, une figure récurrente dans l’industrie du jeu vidéo. Pour le reste, les hypothèses peuvent s’avérer très diverses, même s’il semble qu’il y aura au moins un nouveau skin animalier.

Mais le vrai plus de la saison 2 de Fall Guys concerne l’arrivée de skins directement issus d’autres jeux vidéos, comme celui du poétique GRIS. Développé par Nomada Studio, le titre a été primé de toutes parts et a même reçu un prix aux Game Awards de 2019, devenant peu après un succès commercial. Et c’est bien son personnage principal que l’on retrouvera en tant que skin, et ce n’est pas dû au hasard !

En effet, l’éditeur de Fall Guys et de GRIS n’est autre que Devolver Digital. Un acteur commun donc, qui a tout intérêt à incorporer ses principales franchises dans son actuelle poule aux œufs d’or. Car outre le côté sympa de la chose, c’est avant tout une exposition de grande ampleur pour des titres finalement peu connus des gamers casu. Surtout que récemment Fall Guys a réussi à devenir la plus grande sortie PC depuis Overwatch en 2016. Le travail de Mediatonic a réussi à générer un total de 185 millions de dollars de revenus, ce qui reflète son énorme impact.

Enfin, si vous ne vous êtes pas lancé dans ce nouveau hit multi-joueurs, sachez que tous les nouveaux joueurs se voient offrir un skin gratuit (en excuse pour quelques problèmes de triche).