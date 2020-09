Fall Guys : Ultimate Knockout – Une solution contre les tricheurs

Fall Guys connait l’énorme succès que l’on sait, mais malgré cela il reste plombé par un problème de taille, à savoir les tricheurs.

Tout n’est pas rose dans le monde coloré de Fall Guys, et les développeurs continuent de se battre contre les tricheurs qui deviennent de plus en plus nombreux à jouer à un jeu en ligne qui ne dispose pour le moment que d’un faible anti-cheat. De nombreux joueurs se plaignent de la triche devenue trop fréquente, l’urgence est à son maximum.

Les développeurs tiennent à rassurer leur communauté, les tricheurs qui sont identifiés sont bannis avec fermeté et des solutions à long terme sont actuellement en train d’être mises en place.

Cette semaine nous étendons le système de détection actuel pour améliorer les choses.

Nous allons aussi déployer une mise à jour importante dans les semaines à venir qui ajoutera au jeu le même programme anti-triche que celui employé par de nombreux titres majeurs, tels que Fortnite.

Merci de continuer à nous soutenir comme vous le faites !

L’équipe de Fall Guys étend ses systèmes de détection cette semaine pour améliorer les choses, mais il y a également une grande mise à jour qui est prévue prochainement pour s’attaquer frontalement aux tricheurs, qui implique certains programmes utilisés par le battle royale Fortnite, notamment le bot : BeanBot.

L’équipe derrière Fall Guys prend le problème des tricheurs très au sérieux, et cherche des solutions, notamment en adoptant des programmes de sécurité qui sont également utilisés ailleurs, on l’a bien compris.

Seulement, l’anti-triche de Fortnite n’est pas fiable à cent pour cent, surtout après la polémique de cet été qui a entaché la réputation de son anti-cheats, mais les développeurs de Fall Guys travaillent sur ce problème.

Tous les joueurs attendent avec impatience la prochaine mise à jour afin de pouvoir retrouver un jeu fun et sans cheaters.