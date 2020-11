Fall Guys se rapproche de sa communauté pour la saison 2.5

Alors que nous sommes encore en pleine saison 2, Mediatonic nous annonce l’arrivée d’une mise à jour de Fall Guys: Ultimate Knockout. Celle-ci sera l’occasion d’enrichir le jeu de nouveaux costumes, épreuve et de nombreuses autres modifications grâce aux retours de la communauté.

Pour commencer, l’ajout majeur de cette mise à jour est l’épreuve Big Fans, inspiré directement du niveau See Saw, dans lequel il vous faudra sauter sur des plateformes rotatives et espérer atteindre la ligne d’arrivée sans chuter. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo de présentation, la tâche semble ardue et vos adversaires seront un frein de plus pour atteindre la victoire.

De plus, les épreuves déjà présentes dans Fall Guys seront enrichies de variations plus nombreuses. En effet, depuis la sortie du jeu, on commence à connaître les niveaux et à développer nos propres stratégies. C’est pourquoi l’ajout des variations vient casser la routine en ajoutant des pièges et autres systèmes afin de modifier nos parcours favoris et rendre les épreuves plus difficiles.

D’autres nouveautés concernant le menu sont aussi à noter. Ainsi, il vous est désormais possible de choisir la région des serveurs, choisir de nouvelles langues de jeu ou encore faire la queue pour plusieurs show simultanément grâce à l’option Show Selector. Bien évidemment, plusieurs corrections de bugs ont été effectuées et la stabilité des parties se trouvent elle aussi améliorée.

Mediatonic souhaite se démarquer des autres studios notamment à travers la proximité avec sa communauté et l’écoute des retours de ses joueurs. Ainsi, l’arrivée du Fall Guys Public Issue Tracker nous permet de prendre connaissances des modifications à venir ainsi que des problèmes connus du studio et suivre leur résolutions.

Cette mise à jour 2.5 de Fall Guys est déjà disponible, et il vous suffit de la télécharger et de découvrir par vous mêmes les nombreux ajouts et variations à travers toute les épreuves du battle royal disponible sur PlayStation 4 et PC via Steam. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne chance pour atteindre la première place en évitant les pièges et les adversaires qui se dresseront sur votre chemin.