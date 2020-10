Fall Guys – Une skin aux couleurs du célèbre hérisson bleu

Depuis le lancement de sa saison 2, Fall Guys ne cesse de faire parler de lui grâce à sa grosse mise à jour des niveaux ainsi que ses nombreux partenariats avec d’autres franchises. Après donc des costumes tirés du jeu Enter the Gungeon, la saga Portal ou encore plus récemment le titre indé Gris, c’est au tour d’une des plus grandes icônes du jeu vidéo d’avoir droit à son skin.

Disponible dès aujourd’hui, pour une durée temporaire, au prix d’une dizaine de couronnes pour l’ensemble, c’est bien l’intrépide Sonic que MediaTonic nous propose d’incarner dans un costume des plus convaincants.

S’il faudra faire preuve d’imagination quant au visage toujours aussi inexpressif de votre “Guy” (et faire l’impasse sur ses formes gracieuses), les inconditionnels de la célèbre mascotte de celui qui reste plus fort que toi seront ravis d’user ses célèbres baskets rouges sur les parcours mortels de Fall Guys.

Sur la liste des ajouts attendus prochainement dans Fall Guys, il reste toujours les costumes personnalisés des quatre gagnants du concours caritatif, organisé il y a quelques semaines par le studio MediaTonic.

Une saine compétition dont nous parlons plus en détail dans une autre news (disponible plus bas), et qui s’était clôturée par la modique somme d’un million de dollars cumulés entre le YouTubeur MrBeast, le streamer Ninja, l’équipe G2 Esports et le jeu vidéo Aim Lab.

Mais ce qu’espère surtout la communauté aussi active que fluctuante de Fall Guys, c’est bien évidemment, non seulement quelques nouvelles bonnes surprises de partenariats, mais surtout de continuer à diversifier l’expérience de jeu.

Car si la formule reste toujours aussi fun à petites doses ou avec une bonne bande de copains, il n’en reste pas moins que le choix limité d’épreuves ou de modes alternatifs risque de rendre le titre assez répétitif sur la durée.