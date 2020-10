Fall Guys: Ultimate Knockout – Godzilla débarque pour tout écraser !

Mediatonic et Toho Company se sont réunis pour célébrer le Godzilla Day , et ça se passe dans Fall Guys ! Après le costume de Sonic utilisable depuis quelques jours, le skin du monstre Godzilla sera disponible dans Fall Guys: Ultimate Knockout le 3 novembre prochain.



Tout juste après le lancement de la saison 2, qui a envoyé les joueurs au Moyen-Âge, vous pourrez vous procurer ce costume pour 10 couronnes… mais attention, seulement pour une durée limitée !

Le 3 novembre 1954, le grand public découvrait le plus terrifiant des kaiju eiga (film de monstres, en japonais), produit par Toho. C’est depuis devenu la date anniversaire officielle de la gigantesque créature, il a même son propre festival tout les ans au Japon.

Jeff Tanton, vice-président créatif chez Mediatonic nous explique cette collaboration :

« Les joueurs ont désormais la possibilité de fêter le Godzilla Day de manière originale en enfilant le costume de Godzilla, qui leur apportera force et courage pour se frayer un chemin jusqu’à la couronne ! »

« On peut dresser de nombreux parallèles entre le puissant Godzilla et le Fall Guy moyen. Ils ont tous les deux l’esprit de compétition chevillé au corps, ils se battent sur la scène internationale où les enjeux sont gigantesques et ils font toujours machine arrière après avoir été battus. Selon d’inquiétants retours sur nos réseaux sociaux, ils sont également tous les deux plus grands que ce que l’on imagine.

Nous sommes fiers et profondément honorés de partager la scène avec le grand Godzilla. Et si les joueurs ont toujours autant de mal à gagner une couronne avec ce costume, nous leur recommandons, aussi primitif et non scientifique que cela puisse paraître, de demander de l’aide aux petites fées d’Infant Island ! »