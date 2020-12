Fall Guys – Préparez-vous à l’arrivée infernale du Doomguy !

On ne va pas se mentir, la hype qu’a connue Fall Guys est quelque peu retombée depuis sa sortie, la faute peut-être a son concept qui tourne un chouïa en rond et surtout à un manque de réactivité du studio derrière le jeu, Mediatonic, suite à l’arrivée de quelques problèmes qui ont persisté durant quelque temps sur le titre. On parle là de soucis liés aux serveurs principalement.

Cependant, restant un phénomène, et fort du succès de sa saison 2, Fall Guys fait toujours l’actualité et continue de multiplier les partenariats avec d’autres jeux/marques pour faire plaisir à ses joueurs. Alors après les costumes liés à la franchise Godzilla, à l’oie d’Untitled Goose Game ou encore à la mascotte de SEGA Sonic et à Chell de Portal, un nouvel arrivant devrait cette fois-ci ravir les fans de gunfight intenses et terriblement grisants.

En effet, Mediatronic a teasé sur Twitter le prochain skin qui fera son apparition prochainement dans le jeu et il s’agit ni plus ni moins qu’un revêtement hommage au célèbre Doomguy de la licence d’ID Software DOOM. Malheureusement, nous n’avons aucun visuel à vous proposer tout juste une image présentant une ombre faisant écho à l’apparat du Doomguy.

…time to suit up S O O N pic.twitter.com/XfkOwfpFNq — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) December 2, 2020

Aussi, aucune date de sortie quant à la disponibilité de ce skin n’est pour le moment connue, mais le “soon” (bientôt) partagé sur le tweet ci-dessus laisse penser que c’est imminent. Reste à savoir de quelle version de l’armure du Doomguy (ou du DOOM Slayer pour les plus neufs d’entrevous) il nous sera possible de porter, nous n’en avons aucune idée, même si la petite tourelle posée sur l’épaule gauche du personnage laisse penser à l’armure présente dans Eternal.

Nous ne manquerons pas de vous partager une jolie image de l’avatar numérique issue de Fall Guys revêtue de cette fameuse amure dès que nous le pourrons, guettez nos réseaux sociaux.