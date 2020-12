Fall Guys – La saison 3 s’invite sous les sapins de Noël

Sorti de nulle part pour devenir le phénomène de l’été, Fall Guys connaît depuis une sérieuse baisse de fréquentation depuis la rentrée, et ce malgré le lancement de sa seconde saison. La faute très probablement à un manque de renouvellement du titre multijoueur, que ce soit dans ses épreuves, ou dans sa formule même qui peine à offrir des variantes de son concept assez rébarbatif sur la durée.

Le studio Mediatonic a malgré tout essayé de varier les obstacles pour pimenter un peu les parties des compétiteurs chevronnés. Mais l’obstination du battle royale à enchaîner les divers partenariats ne semble pas avoir laissé assez de place aux développeurs pour véritablement varier l’expérience de jeu.

Fort heureusement, Fall Guys ne compte pas se reposer sur ses premiers lauriers et compte bien charmer ses joueurs avec toujours plus de costumes inspirés de grandes icônes vidéoludiques telles que le Doom Guy ou Sonic le hérisson, avec pour espoir de récupérer sa gloire passée et sa régulière communauté de joueurs.

Une saison trois annoncée il y a quelques jours, avec une date officialisée lors des Game Awards 2020, nous invite dès le 15 décembre pour un événement hivernal sur le thème des festivités de fin d’année. Préparez-vous donc à enfiler votre costume de bonhomme de neige, pingouin et autres réjouissances glaciales sur des nouveaux parcours aussi enneigés que les pâturages du Père Noël.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus de l’habituelle fournée de nouveaux déguisements se rajoutent sept nouveaux parcours assez inspirés par les jouets d’antan, et surtout un système nommé “Crown Rank” qui permettra de remporter des costumes exclusifs ou dorés tout en accumulant des couronnes bonus.

Espérons pour Fall Guys que cette troisième saison saura rattraper les torts du titre, à l’histoire aussi rocambolesque qu’une série Netflix qui mériterait bien une happy ending, pour cette fin d’année trouble du jeu vidéo dans laquelle il aura su marquer un temps et alléger cette triste période.