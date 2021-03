Oddyssey: Your Space, Your Way – Qu’est-ce qu’il se passe dans l’espace ?

Vous avez toujours rêvé d’aventures intergalactiques en solo ou avec vos amis ? Alors, il est temps pour vous de revêtir votre plus belle combinaison de cosmonaute, car les développeurs de chez Weird Fish, épaulés par l’éditeur 505 Games, vous proposent Oddyssey: Your Space, Your Way ! Un jeu sandbox d’exploration et de construction spatiale dans une ambiance très colorée, style animé classique, années 80. Tout ce qu’on aime.

Mais quel est donc notre but dans cette galaxie si vaste, presque infinie ? Eh bien, nous incarnons un habitant d’un petit vaisseau nommé “Oddyssey” (tiens donc ?) et notre quête est d’explorer chaque recoin de l’univers afin d’y trouver diverses ressources nécessaires pour alimenter l’immense vaisseau-mère, L’ARK, qui abrite les deux derniers millions de colons qui y sommeillent paisiblement. Ces ressources vont aussi vous permettre d’améliorer votre vaisseau avec de nouvelles technologies et rendre plus facile la vie à bord pour vous et votre équipage.

Car oui, Oddyssey: Your Space, Your Way propose certes une aventure solo, mais aussi pour quatre joueurs en local et jusqu’à huit joueurs en multijoueur online ! Libre à vous de suivre les événements principaux de l’histoire, ou de juste flâner entre potes en construisant une superbe “villa de l’espace” à côté de la plus belle des étoiles.

On vous laisse profiter du trailer d’annonce, pour que vous puissiez vous imprégner de cette ambiance synthwave pour le moins sympathique.

Si vous avez regardé la vidéo jusqu’au bout, vous devez sûrement vous être étonné que les développeurs aient pensé à intégrer dans le jeu l’une des features les plus importantes de l’univers : les space farts !

Actuellement, aucune date de sortie n’est annoncée pour Oddyssey: Your Space, Your Way, mais vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre wishlist Steam pour rester informé sur l’avancée du développement. Le jeu sera disponible en early access au prix de 29,99 euros.