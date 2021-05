Vous reprendrez bien un peu de boucherie avec Shadow Warrior 3 ?

Il y a quelques jours de cela, Shadow Warrior 3 sortait enfin de sa cachette pour nous proposer une belle séquence de gameplay inédite introduisant un niveau, un ennemi et une arme inédite, le tout s’accompagnant toujours d’une mise en scène follement frénétique. Du gore, du fun, des flingues, des armes blanches et des démons à exploser toujours avec un bel humour noir, voilà ce qu’entend nous proposer le nouveau bébé de Flying Wild Dogs.

Et depuis ce fameux trailer, deux autres nous sont parvenus et c’est aujourd’hui l’occasion de les découvrir. La première nous donne donc un aperçu de la mission “That Damn Dam” qui nous propose un petit voyage bien sanglant dans une arène assez étroite aux abords d’un barrage duquel est tiré le nom du niveau. Comme d’habitude, il y est question de terroriser du démon à l’aide de différentes armes, corporelles ou non, et cela avec style, vitesse et un incroyable sens du timing.

On peut y découvrir un ennemi du nom de “Seeking Shokera” qui nous permet de récupérer une nouvelle arme, une sorte de shuriken affublé d’un œil qui se lance en mode tête chercheuse. Bien évidemment, pour se procurer ce “Seeking Eye”, il faut anéantir l’ennemi et lui infliger un finish move tout ce qu’il y a de plus gore. Une chose est sûre, Shadow Warrior 3 ne fera pas dans la dentelle de Calais.

Notons aussi l’apparition d’un nouvel outil de meurtre environnemental avec “The Wrecking Ball”, une tour en bois placée au milieu de l’arène de laquelle sort une sorte de gros boulets attachée à cette dernière par une énorme chaine et dont on peut se servir pour littéralement nettoyer l’arène de combat. Habile, comme dirait un certain Hubert.

La deuxième vidéo nous propose de poser nos valises dans les grottes de Motoko pour la mission “Motoko’s Thunderdome”. Déjà un peu plus classique, il s’agit là d’un enchainement classique d’arènes nous permettant néanmoins d’avoir un bel aperçu des nouvelles capacités de Lo Wang qui fait néanmoins équipe là avec Motoko qui envoie valser les ennemis grâce à des attaques de foudre dévastatrices.

Voilà de quoi se faire une idée encore plus précise de Shadow Warrior 3 qui s’annonce comme terriblement fun. Il ne nous manque qu’une date de sortie pour être comblé, même si on sait que le jeu sortira cette année sur PlayStation 4, Xbox One et PC, ainsi que sur nouvelle génération avec la rétrocompatibilité.