Shadow Warrior 3 nous en met plein la vue avec son trailer de gameplay

Ce qu’il y a de bien avec les présentations de Devolver Digital, c’est qu’il en font jamais trop ! Non vraiment, on peut difficilement se plaindre d’une présentation qui dure 40 minutes et qui ne présente au final que quatre jeux… Si ? Bon, en vrai ça va, ça manquait pas d’humour et la poignée de trailers diffusés mettait la barre haute côté action décomplexée et rythme survitaminé, avec celui de Shadow Warrior 3 en tête de liste.

Si le titre ne pouvait que marquer les esprits, c’est déjà parce que c’est lui qui a donné le coup d’envoi et que son trailer était riche en éléments conçus pour faire baver le joueur. Si on passe sur la mise en scène et la direction artistique au doux parfum d’Extrême-Orient, il est difficile d’ignorer l’action incroyablement dynamique et brutale qui se met en spectacle sous nos yeux ! Littéralement, du Doom Eternal à la sauce samuraï !

Lo Wang, notre héros dans cette aventure, nous en met plein la vue. Il court sur les murs, rebondit sur les ennemis, virevolte accroché au bout de son grappin à la recherche d’ouverture pour pourfendre, trancher, éviscérer ou faire parler la poudre sur les nombreux monstres qui auront le malheur de se trouver sur son chemin.

Le trailer nous dévoile des nouveautés en terme de gameplay comme des arènes construites autour de mécanismes à activer afin d’ajouter du poids au panel offensif déjà monstrueux de notre personnage. Un joyeux bordel édulcoré qui promet du plaisir comme jamais !

Donc, êtes-vous aussi conquis que nous le sommes ? Il nous faudra quand même faire preuve de patience puisque Shadow Warrior 3 sortira sur PC mais pas avant l’année prochaine (2021, pas plus de détails). Dommage… Ceci dit, vous pouvez toujours vous rincer l’œil sur le trailer.