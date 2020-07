Shadow Warrior 3 s’annonce avec un premier trailer déjanté

Après un léger teasing sur les réseaux sociaux et à quelques jours du Devolver Direct, Shadow Warrior 3 se révèle au grand public via un premier trailer pour le moins original, et à la limite du méta.

Dans ce dernier, notre héros de toujours Lo Wang reprend les armes et montre ses talents d’acrobate avec son dernier joujou, un grappin. L’homme n’a rien perdu de son tranchant et ridiculise une poignée de démons dans un combat à mi-chemin entre l’absurde et le stylé, fameuse recette de la saga signée Flying Wild Hog.

Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang s’alliera avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte Orochi Zilla. Leur mission ? Capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle et ainsi éviter l’apocalyspe, rien que ça.

Notre héros à la langue bien perchée pourra compter sur son équipement habituel (armes à feu, katana et magie) et devra maîtriser d’autres objets intrigants comme un masque d’un dieu mort ou un œuf de dragon. Sans mentionner le grappin qui promet des phases de gameplay de haute voltige.

Kuba Opo?, directeur du jeu, déclare :

“Nous sommes ravis d’offrir aux fans de Shadow Warrior une expérience complètement nouvelle, et nous avons hâte de montrer les nouvelles fonctionnalités que nous leur réservons. Nous voulons offrir un shooter barré et ultra rythmé, d’une netteté incroyable avec des combats de mêlée, et des mouvements libres spectaculaires. Notre but est de faire monter l’adrénaline.”

Shadow Warrior 3 est prévu pour 2021, il y a fort à parier que le titre sortira sur PS5, PS4, Xbox Serie X et Xbox One et PC. Nous le saurons probablement d’ici le 11 juillet, date du Devolver Digital et à laquelle Lo Wang nous donne rendez-vous pour du gameplay nerveux.

Retenez également que les deux premiers opus sont actuellement en promotion sur Steam, avec une réduction de 75%, l’occasion de découvrir la licence à moindre coût.