Ras-le-bol des jeux vidéo dits « cozy games » ?

Lors du dernier Nintendo Direct, ce ne sont pas moins de quatre « cozy games » qui ont été annoncés. Si ces jeux sont certes différents, la finalité reste pour le moins la même, et si Zelda et d’autres annonces ont retenu l’attention d’une grande majorité de l’audience, d’autres ont eu des réactions plutôt négatives à la suite de ces « très » nombreuses annonces de « cozy games ». Ce « ras-le-bol » est-il vraiment justifié ?

« Cozy games », kézako ?

Les “cozy games” (comprenez « jeu vidéo de réconfort » en français) sont des jeux qui encouragent les joueurs à prendre du temps pour jouer et profiter du côté « cosy » de l’expérience. S’il n’y a pas vraiment de définition officielle, les jeux qui appartiennent à ce genre se démarquent facilement par l’ambiance qu’ils dégagent. De manière assez globale, le jeu propose une expérience relaxante assez minimaliste avec peu de combats et un style artistique attachant. C’est le joueur qui décide ce qu’il fait dans le jeu et combien de temps il va y passer : s’occuper du développement d’une ferme, s’investir dans des relations sociales… Une vie douce ! Des grands noms ont contribué au développement ce genre comme Harvest Moon, les Sims ou encore Animal Crossing…

Le genre a connu un véritable essor lors du confinement de 2020, où la population s’est retrouvée contrainte de rester chez elle avec une société plus ou moins au ralenti. Un moment idéal pour passer des moments de douceur et de réconfort. Véritable coup de génie ou simple coïncidence de la part de Nintendo, Animal Crossing : New Horizons est sorti pile le jour du confinement, le titre a contribué à faire du genre une véritable tendance avec rappelons le, quasiment 40 millions de copies vendues à travers le monde.

Personne ne se plaint des FPS ou d’autres genres qui sortent par pelletées

Mais alors, si les « cozy games » proposent une expérience toute douce, pourquoi le genre n’est pas apprécié par une majorité de joueurs ? En effet, ces derniers temps, de plus en plus de joueurs se plaignent sous les présentations des éditeurs ou sur les forums de la trop grande proportion de « cozy games » argumentant que ces derniers reprennent tous la même recette.

Rien que lors du dernier Nintendo Direct, pas moins de quatre « cozy games » ont été annoncés dont certains, néanmoins, réinventent un peu la formule. Ainsi, la proposition de Square Henix, Harvestella, a une identité visuelle propre où combats contre une entité malveillante et gestion de ferme sont au rendez-vous. Un autre titre, Fae Farm, propose un réel versant multijoueur plutôt bienvenu lorsque l’on voit la proposition d’Animal Crossing par exemple…

L’essence du genre reste intacte et si le confinement a joué dans la réflexion des studios de développement à proposer une multitude de titres, nous pouvons comprendre les éventuelles remarques sur le fait qu’il y en ait trop. Pourtant, si les « cozy games » concentrent, par définition, les mêmes éléments de jeu, nous pouvons en dire autant des FPS ou des Battle Royale. Et pourtant, ces derniers ne sont pas forcément pointés plus que ça du doigt par les joueurs, même si leur proportion reste plus large que les « cozy games ».

Le moins que l’on puisse avancer, c’est que les critiques émises à l’encontre des « cozy games » viennent pour la plupart d’un public plutôt masculin, qui n’est pas réceptif à ce genre de jeu. C’est le genre de public qui ne voit pas le problème de verser des sommes astronomiques pour un skin d’arme légendaire. Ce genre de réactions remet en question la question du divertissement, qui est propre à chacun et celle du jeu vidéo, même, que certains joueurs ont tendance à oublier. Donc, finalement, qu’est-ce qu’un jeu vidéo ?

La remise en question du divertissement ?

L’industrie du jeu vidéo s’est développée de manière exponentielle et propose aujourd’hui tout un tas de produits afin de séduire une très large audience. Pour cela, le jeu vidéo se décompose en plusieurs genres : FPS, Battle Royale, RPG, Cozy Games et bien d’autres encore…

Ces genres influent sur la manière dont le joueur va construire son expérience de jeu. Ainsi, la pratique peut être vécue comme un loisir, un moment de détente ou alors comme un exutoire. De ce fait, certains genres de jeu comme les FPS vont davantage résonner pour certains que les « cozy games ». Finalement, la typologie du jeu vidéo est assez variée pour que chacun puisse y trouver son compte, et c’est le plus important. Si vous en avez marre de voir des nouveaux « cozy games », grand bien vous fasse, il vous suffit simplement de les ignorer !