That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles – Limule débarque sur consoles

Genre à la mode depuis quelques années à présent, l’Isekai (littéralement « autre monde ») met en scène une personne qui, par le truchement d’un événement scénaristique plus ou moins improbable, se retrouve propulsé dans un autre monde dans lequel ses aventures fantastiques débuteront. Et dans le genre, Moi, quand je me réincarne en Slime fait partie des plus populaires. Il n’est donc pas si surprenant que la licence soit adaptée en jeu vidéo avec That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles.

Imaginée par Fuse, la licence s’est d’abord faîte connaitre sous la forme d’un Light Novel avant d’être ensuite déclinée en mangas (édités par Kurokawa en France), en animé (disponible sur Crunchyroll) et en centaines de produits dérivés allant des peluches aux figurines en passant par des mugs, éventails, oreillers et plus ou moins tout ce qui a pu être imaginé pour faire de l’argent.

La série met ainsi en scène Satoru, un simple employé japonais qui se fait poignarder en pleine rue. Agonisant, il entend alors dans son esprit une voix qui traduit ses dernières pensées en compétences à activer dans sa future vie. Et comme l’un de ses regrets était notamment de ne pas avoir suffisamment « croqué sa vie à pleine dent », le voici réincarné en tant que Slime, créature vorace pouvant absorber en son sein plus ou moins tout ce qui passe.

That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles nous permettra de revivre les aventures de Satoru, rebaptisé Limule, en suivant notamment les arcs narratifs du Fléau Orc ou de la bataille contre le royaume de Falmuth sous la forme d’un RPG d’action en 2D. Le dynamisme des affrontements semble d’ailleurs au cœur de l’expérience avec par exemple la possibilité d’invoquer ses alliés pour occire les outrecuidants qui se mettent sur notre route.

Toutefois, le titre ne sera pas uniquement un jeu à l’action débridée. En effet, il sera possible de bâtir la fédération de Jura Tempest, en quelque-sorte la ville des monstres alliés de notre Gluant préféré, où nous pourrons nous prélasser et, accessoirement, améliorer nos relations avec nos compagnons et remplir des quêtes annexes.

Point intéressant, Fuse, auteur de l’œuvre donc, a imaginé deux scénarios exclusifs, et quelques personnages inédits, pour le jeu. A défaut d’avoir plus de détails sur ces bonus scénaristiques, on se contentera pour le moment de ce premier trailer plutôt engageant. Quoiqu’il ne faille sans doute pas s’attendre au jeu de l’année, on sera au rendez-vous de That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles sur consoles et PC le 8 août prochain.