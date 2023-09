Preview Sand Land : Désert de surprises ou surprises désertes ?

Que serait le monde du jeu vidéo sans les univers complètement déjantés et cartoonesques de notre bon vieux Akira Toriyama ? Connu pour avoir donné naissance aux indémodables séries Dragon Ball et Dragon Quest, le mangaka n’a fait qu’enchaîner les succès en voyant ses œuvres adaptées en version animées puis en jeux vidéo. Mais sans parler de ses principales œuvres, Toriyama-sensei a publié plusieurs autres histoires passées un peu plus inaperçues. C’est le cas de Sand Land, un one-shot publié en 2000 au Japon. L’histoire retrace le voyage d’un certain Beelzebub, prince des démons, parti en quête d’une source d’eau magique au sein d’un monde désertique en proie à la famine et à la soif. Le manga n’avait pas connu de suite, mais ce n’est que cette année que Bandai Namco tourne les projecteurs vers cette œuvre presque méconnue jusqu’alors. En effet, sans avoir de date de sortie précise l’action-RPG du studio se dévoile, accompagné d’un film animé qui devrait également sortir courant 2024 par chez nous.

Un désert à explorer

Rappelons le, le monde de Sand Land, comme son nom l’indique, n’est constitué que de sable et de roches orangées. Ainsi il semblerait que le jeu ne se déroule qu’au sein de ce biome, mais cela ne gâchera pas l’expérience pour autant. Croyez nous, il y a beaucoup à explorer. Chaque grotte vaut le détour, chaque bâtiment a ses trésors et chaque recoin du désert réserve aux joueurs ses surprises. Coffres à ouvrir, roches à collecter, habitants avec qui échanger, le monde de Sand Land est fait pour être visité de fond en combles et l’open-world ne peut être qu’applaudi au sein du titre. Nous verrons par ailleurs que plusieurs véhicules seront disponibles dans le jeu pour faciliter nos déplacements, bien que le protagoniste semble déjà bien débrouillard quant à sa vitesse de course (Usain Bolt n’a qu’à bien se tenir).

En parlant de protagoniste, les trois personnages principaux sont vraiment attachants, ont tous des frimousses on ne peut plus singulières et apportent ce côté un peu mignon à l’univers de la production, touche que l’on a l’habitude de croiser lorsque Toriyama est aux manettes. Les héros sont colorés et donnent un vent de fraîcheur à l’univers dystopique de Sand Land.

La direction artistique choisie semble clairement parler à l’enfance, et l’univers du titre restera soumis aux lois de l’innocence et de la violence cachée. Dans Sand Land, tout est atténué, nuancé, comme s’il ne fallait pas faire trop de bobos aux ennemis. Il n’y a pas de sang, les ennemis surréagissent à la manière d’un cartoon et cela rend le jeu en lui-même complètement enfantin, comme pour parler aux enfants des années 2000 de la même manière qu’à ceux d’aujourd’hui.

Tank’il y a des munitions, ça m’va !

Mais cela n’empêchera pas de proposer aux joueurs des mécaniques de jeu appréciables, à l’image du combat en tank, permettant de blesser l’ennemi plus efficacement à coup d’obus bien placés. Dans Sand Land, nous verrons très rapidement que les combats sont faciles et qu’il en faudra peu pour faire mordre la poussière à nos assaillants. Cela vient encore une fois confirmer l’idée que le jeu se veut simple et s’adresse aussi bien aux grands qu’aux petits.

Côté histoire, de ce que l’on sait le jeu n’adaptera pas tout le manga mais tendra seulement à s’en inspirer pour construire son scénario. De ce fait, nous retrouverons l’essence même de Sand Land au sein du titre sans pour autant que celle-ci ne soit trop accentuée. Le jeu proposera des véhicules exclusifs jamais vus dans le manga, permettant de varier les possibilités de gameplay, une démarche qu’il est important de saluer surtout au sein d’une production qui ne cherche qu’à trouver son public.

L’adaptation du manga d’Akira Toriyama en jeu vidéo ne présage que du bon, tout est réuni pour faire renaître une histoire oubliée ou inconnue depuis sa sortie en 2000, tout en préservant la pâte avec laquelle le célèbre mangaka façonne ses univers depuis Dragon Quest et jusqu’à aujourd’hui. La date d’embarquement dans le tank reste encore inconnue, mais nous restons persuadés que le titre permettra de rendre célèbre un ouvrage tombé dans les sables mouvants. Sand Land sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series et PC.