Sand Land Project – Retour du prince des démons oublié

Le papa du succès planétaire Dragon Ball n’en est plus à sa première production. En effet, après avoir donné naissance à deux géants des industries vidéoludiques, à savoir Dragon Ball et Dragon Quest, Akira Toriyama compte bien faire parler de lui encore des années. C’est pourquoi le studio Bandai Namco dévoile Sand Land un nouveau projet ayant pour but de redonner vie à une licence signée du maître datant des années 2000 et apparu dans le weekly shonen jump.

Les fans inconditionnels de l’univers d’Akira Toriyama auront vite fait de reconnaître cette frimousse. En effet, il s’agit du prince des démons Beelzebub, héros du manga Sand Land, un tome unique prépublié en 2000 dans le magazine japonais Weekly shonen jump, et édité par Glénat en 2002. Dans cette histoire, nous pouvions suivre Beelzebub accompagné par son ami Thief, tous deux partis explorer le monde de Sand Land, un univers désertique en proie à une pénurie d’eau extrême, afin de trouver le « lac fantôme » caché quelque part dans le désert, source capable de calmer la sécheresse intense dont est atteint le monde.

Ce manga avait totalement disparu de la circulation depuis sa sortie, il était alors impossible pour nous d’imaginer un retour des aventures de Beelzebub. Pourtant, Bandai Namco viennent de dévoiler le Sand Land Project afin d’adapter ce récit en animé. Et visuellement, ça promet. La publication est prévue pour 2023, et puisqu’il n’a fallu qu’un seul tome pour raconter les aventures du prince des démons, un film suffira à adapter l’histoire. Le film animé sera coproduit par le studio Sunrise de Bandai Namco Filmworks, Kamikaze Douga Co., Ltd, et ANIMA Inc. Et lorsque l’on connaît le niveau d’animation des studios Bandai Namco, notamment avec Dragon Ball ou l’arc Wano de One Piece, on sait déjà qu’une vraie pépite visuelle nous attend.

Les images parlent d’ailleurs d’elles-mêmes. Les couleurs sont vives, les chara-designs sont on ne peut plus fidèles à ceux du manga, et la pâte signée Bandai se ressent dans chacun des décors dévoilés au cours du trailer. En tout cas, il est certain que nous prendrons un réel plaisir à observer nos héros du désert esquiver tant bien que mal les griffes acérées des forces monstrueuses qui y résident.

Et après ce film prometteur, à quoi peut-on bien s’attendre ? Il semblerait que le projet du studio Bandai Namco s’étende bien plus loin que ça. On nous promet d’ailleurs un bel avenir pour Sand Land :

« Le projet verra divers partenaires se rassembler pour créer une grande variété de contenus et développer SAND LAND en une licence complète. »

L’évocation de « licence complète » tend certainement à côtoyer le monde du jeu vidéo. Ainsi, il est possible qu’à l’avenir nous puissions assister à une adaptation vidéoludique de la production de Toriyama sensei. Ou bien s’agira-t-il d’une réédition du manga afin de mettre en valeur un récit tombé aux oubliettes ? Toujours est-il que cette nouvelle permet à tous les fans du mangaka et du studio d’animation de s’imaginer mille et une possibilités quant à l’avenir de l’œuvre. C’est avec impatience que nous attendons de pouvoir visiter le Sand Land sur nos écrans, et peut-être par la suite, manette en mains.