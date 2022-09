Dragon Ball The Breakers – Buu entre en scène

Dragon Ball The Breakers, le jeu basé sur le célèbre univers d’Akira Toriyama et dont personne peut nier l’originalité, sort d’ici quelques semaines. Suite aux différentes bêta fermées qui ont permis de prendre le contrôle de Freezer et de Cell, il ne manquait que des informations sur l’emblématique et tant aimé Buu.

C’est maintenant chose faite ! Le gros méchant aux allures de chewing-gum se dévoile enfin dans ce qui sera sûrement l’ultime trailer avant la sortie du jeu. Comme pour ses prédécesseurs, Buu est présenté de sa forme de base jusqu’à sa forme finale « Kid Buu ». La présence de Spopovitch et Yamu est notable, mais ces derniers ne seront sans doute pas présents durant les parties.

Le nouveau personnage nous offrira un gameplay différent des autres vilains grâce à sa téléportation qui permettra de surprendre plus facilement les survivants et ses pouvoirs de chasseur qui, en plus de représenter parfaitement son côté enfantin, feront soupirer les pauvres survivants se retrouvant sur son chemin. Le « transforme-toi en chocolat » en est la parfaite représentation.

Dans une moindre mesure, la bande-annonce nous présente le fermier qui, outre le fait d’être le troisième survivant après Bulma et Oonlong à être réellement apparu dans l’œuvre (au moins pendant quelques pages), a la capacité de creuser la terre pour y trouver accessoires et autres collectables nécessaires à la victoire des survivants.

Il semble fort probable que des futurs DLC apporteront de nouveaux personnages emblématiques du manga. Et s’il y a du choix au niveau des tueurs, tels que les cyborgs, les saiyans ou encore le roi démon Piccolo, c’est du côté des survivants que nous espérons voir plus de variété tant au niveau des personnages que des façons de survivre. Avec, par exemple, le commentateur des Budokai, Lunch et sa double personnalité ou encore nul autre que Mr Satan lui-même.

Pour rappel, une bêta qui prendra fin le 25 septembre est en cours sur toutes les plateformes, de quoi vous faire un avis décisif avant la sortie de Dragon Ball The Breakers le 14 octobre 2022.