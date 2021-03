Dragon Ball FighterZ – Gogeta laisse exploser toute sa puissance

Que serait un live spécial Dragon Ball sans une annonce pour Dragon Ball FighterZ ! Après Dragon Ball Xenoverse 2 et Dragon Ball: Kakarot, c’est maintenant au tour du jeu de combat d’Arc System Works de faire parler de lui en présentant l’ultime guerrier de son FighterZ Pass 3. Et quoi de mieux que le Dragon Ball Games Battle Hour pour dévoiler une vidéo de gameplay de Gogeta sous sa forme Super Saiyan 4, tout droit tiré du très mal aimé Dragon Ball GT ?

C’est donc au son du générique de Dragon Ball GT que nous est introduit Gotega, personnage fortement apprécié des fans du manga tant pour sa puissance que son charisme, même si on oubliera volontiers la chorégraphie de la fusion. Concernant son gameplay, Gogeta semble se rapprocher du style nerveux de Gohan adulte, une information qui nous laisse imaginer le plaisir que ce sera de jouer ce nouveau personnage à partir 12 mars, et le 10 mars pour les chanceux participant à l’accès anticipé.

Durant les 30 minutes du showcase consacré à Gogeta, on a pu en apprendre un peu plus sur son gameplay, notamment son super qui atteint le niveau 7, autant dire qu’il ne vaut mieux pas l’encaisser de plein fouet. Cette attaque est tellement dévastatrice que le terrain s’en trouvera radicalement changé après. Le trailer se finit même avec un petit délire de fan, à savoir qui de Gogeta SSJ4 ou de Gogeta Super Saiyan Blue serait le plus fort. Bien entendu, la vidéo ne répond pas à cette question mais nous montre une Dramatic Finish pour ces deux personnages, qui variera selon le vainqueur.

Gogeta viendra donc clore ce troisième Fighterz Pass de Dragon Ball FighterZ, mais cela n’annonce pas pour autant la fin des mises à jours pour le jeu. Tomoko Hiroki, productrice sur le jeu, a annoncé que de nombreux ajustements de gameplay et de puissance seraient effectués au cours de l’année 2021 afin d’équilibrer le roster. Et bien qu’aucune information n’ait été fourni à propos d’un éventuel FighterZ Pass 4, les joueurs peuvent continuer d’espérer. La saga Dragon Ball est loin d’en avoir terminé avec le jeu vidéo.