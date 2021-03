Dragon Ball Xenoverse 2 – Les légendes sont en route

On n’arrête plus le Dragon Ball Games Battle Hour qui en douze heures de live, n’a eu de cesse de nous faire rêver avec ses annonces de DLC à n’en plus finir. Et après Dragon Ball Z: Kakarot, c’est maintenant au tour de Dragon Ball Xenoverse 2 d’être mis en avant avec un tout nouveau DLC proposant un scénario totalement inédit au jeu. Avec un tel engouement autour de ce jeu de combat, on en oublierait presque que le jeu de Dimps soufflera sa cinquième bougie cette année.

Mais il ne s’agit pas ici d’un énième personnage rajouté sans réelle raison mais bel et bien d’un DLC qui proposera de suivre un contenu scénarisé en plus de ces nouveaux personnages. En effet, les joueurs suivront les aventures des deux nouveaux personnages, à savoir Toppo, chef des Pride Troopers, et Paikuhan qui seront pris à parti dans l’une des nombreuses expériences de Fû. Ce personnage, apparu pour la première fois dans Dragon Ball Xenoverse 2, Fû, va corrompre le chef des Pride Troopers et utiliser Janemba afin de réussir sa petite expérience macabre.

Si Trunks du futur et Végéta sont mis à l’honneur dans ce trailer, les fans n’auront pas manqué de remarquer l’intervention de San Gohan dans les dernières secondes de la bande-annonce. Reste à savoir s’il s’agit bel et bien du San Gohan du futur, comme la laisse imaginer cette vidéo, une thématique que ce DLC aurait en commun avec le prochain DLC de Dragon Ball Z: Kakarot.

Ce Legendary pack 1 sera donc disponible dès le 18 mars prochain sur toutes les plateformes. Mais pas le temps de reprendre son souffle, alors que les développeurs viennent tout juste de dévoiler le contenu du premier pack qu’un second Legendary Pack a déjà été annoncé pour l’automne 2021. Il est donc clair que Dragon Ball Xenoverse 2 n’a pas prévu de laisser le temps à ses joueurs de s’ennuyer cette année.