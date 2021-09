Dragon Ball Z Kakarot: Gotenks et Vegetto mis à l’honneur sur Switch

Peu de fans de l’univers Dragon Ball Z sont passés à côté du dernier grand jeu de combat/aventure mettant en scène Son Goku et ses amis dans leurs aventures en quête de puissance. Sorti en janvier 2020 sur quasiment toutes les consoles de l’époque, Dragon Ball Z: Kakarot a su proposer une expérience différente autour de l’univers de Toriyama, mais avait dû laisser de côté la console de Nintendo à son lancement. Fort de son succès, l’équipe de Namco Entertainment s’est décidé à corriger cette lacune tout en proposant du contenu inédit avec ce portage.

Ainsi on apprend qu’en plus de l’histoire du jeu de base, ce portage Switch de Dragon Ball Z: Kakarot intégrera directement la présence du tout premier DLC du jeu. Nommé “un nouveau pouvoir s’éveille”, ce DLC permettra aux joueurs de vivre plusieurs évènements survenus dans Dragon Ball Super. Mais pour l’instant rien qui puisse rendre jaloux les joueurs des autres plateformes qui peuvent déjà profiter de ce DLC depuis longtemps.

Mais Bandai Namco n’en est pas resté là, car en plus de ce DLC, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à cette édition. Le plus important reste l’intégration de deux arcs narratifs inédits se concentrant sur deux fusions adorées des fans, à savoir Gotenks et Vegetto. Déjà disponibles dans le jeu de base, mais limitées en termes d’utilisation, elles bénéficieront d’une belle mise en avant grâce à ces deux arcs narratifs.

Toutefois pas de panique pour les autres consoles, bien que sorti initialement pour la Nintendo Switch, ces nouveautés arriveront ensuite sur toutes les autres plateformes, mais il faudra faire preuve de patience. Une annonce qui fait encore gagner de l’intérêt à la version Switch du jeu, surtout que, pour rappel, les joueurs qui auront précommandé le jeu auront le droit à une quête exclusive à sa sortie le 24 septembre, ainsi qu’à un accès anticipé à Bonyu, le prochain personnage créé en exclusivité par Akira Toriyama en personne.