Dragon Ball: The Breakers – Vegeta débarque pour la saison 2

Même si Dragon Ball: The Breakers n’a pas très bonne presse, le titre multijoueur asymétrique tiré de l’univers d’Akira Toriyama continue son petit bonhomme de chemin, en témoigne le lancement de sa saison 2. Les joueurs seront donc ravis de pouvoir fouler le sol d’une nouvelle carte, et surtout de se mettre aux commandes d’un nouveau super méchant pour faire suer les survivants.

Vegeta rejoint ainsi le roster d’ennemis puissants de Dragon Ball: The Breakers et vient se ranger aux côtés de Buu, Cell et Freezer. Si chacun disposent de leurs propres capacités et transformations, celles de Vegata sont un peu particulières. En effet, vous commencerez la partie aux commandes d’un Saibaman, cette petite créature qui aura eu raison de Yamcha dans le premier arc de Dragon Ball Z. Plusieurs d’entre eux seront dispersés sur la carte, vous permettant d’intervertir entre plusieurs positions en prenant le contrôle de ces monstres.

Pour évoluer, il vous suffira d’attraper un survivant et d’utiliser votre auto-destruction, ou de faire en sorte que vos PV tombent à zéro. Vous passerez automatiquement au prochain stade d’évolution au bout d’un certain temps. La seconde transformation vous placera sous les traits de Nappa, qui dispose d’un scouter permettant de détecter les survivants à proximité, tout comme Vegeta. Pour évoluer, il lui faudra remplir sa barre d’évolution en tuant des civils ou en blessant des survivants. Si vos PV tombent à zéro, Nappa laissera sa place à Vegeta. À noter qu’il peut également planter des Saibaman qui seront autant de pièges pour les survivants.

Vegeta est un guerrier d’élite, certes moins puissant que Goku, mais dispose d’une capacité fort utile : il peut se transformer en singe géant. Pour ce faire, il peut soit utiliser sa compétence afin de créer une lune artificielle, sois récolter les sept boules de cristal et demander à Shenron de matérialiser la lune. Si Nappa n’a pas évolué en étant tué, Vegeta peut également l’appeler à la rescousse pour localiser les survivants, ce qui devrait obliger ces derniers à jouer de manière furtive.

En plus de ce nouveau méchant, la saison 2 de Dragon Ball: The Breakers accueillera une nouvelle carte nommée les étendues rocheuses, ainsi que deux nouvelles transphères : une pour Goku Super Saiyan, transmission instantanée, qui permet de localiser les alliés et de les contacter et une pour Gohan Ado Super Saiyan, Contrôle du Ki, qui permet de réduire l’effet de l’aura bleue lorsque Gohan se fait attraper par un méchant alors qu’il se cache.

Vous retrouverez également le lot habituel de nouveaux cosmétiques et skins de personnages, que ce soit dans les nouveaux paliers Dragon ou dans la boutique avec, par exemple, la possibilité d’incarner Yajirobe, Chi-chi ou encore le Roi de la Terre. Tout est déjà disponible dans Dragon Ball: The Breakers. On regrettera cependant que le passage à cette nouvelle saison n’aura pas donné l’idée aux développeurs de revoir le système de jeu un peu plus en profondeur, le titre souffrant d’un réel problème d’équilibrage depuis sa sortie comme en atteste notre critique.