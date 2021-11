Dragon Ball: The Breakers – L’annonce que personne n’a vu venir

Cette fois, on doit reconnaître qu’on ne l’avait pas vu venir. On ne vous apprend peut-être rien, mais ici, parfois, on aime râler. Dans le cas de votre fidèle serviteur, s’il y a bien un sujet qui lui vrille les tripes, c’est les jeux japonais. Pas tous, évidemment, mais au moins ceux qui reposent sur « la formule », la raison pour laquelle les animes/mangas mainstream se « ressemblent » depuis près de quarante ans. Oui, c’est un constat que nous appliquons aussi volontiers au gaming nippon et surtout à Bandai Namco. Enfin, sauf dans le cas de Dragon Ball: The Breakers.

Question. Vous aimez Dragon Ball ? On parle de l’arc Z principalement, mais vous n’êtes pas obligé de ne penser qu’à celui-ci. Normal, on a envie de dire. Il a bercé l’enfance de beaucoup, ses personnages sont charismatiques, ses héros et vilains sont surpuissants, il y a Vegeta, ça y crie avec passion comme au salon du tuning ou dans une maternelle, ça file la patate et on repasse volontiers à la caisse tous les deux ans pour revivre le frisson en pyjama dans son salon avec un autre jeu de baston au casting quasi uniforme. Mais pas cette fois.

Vous vous êtes déjà dit « ce serait tellement mieux si je pouvais incarner Oolong plutôt » ? C’est le twist de Dragon Ball: The Breakers, en gros. Le prochain jeu dans l’univers de Dragon Ball sera en fait un jeu multijoueur asymétrique à sept contre un dans lequel une équipe de sept survivants fait face à un ennemi surpuissant. Qui a dit Evolve ? Qui a dit Dead by Daylight ? C’est à peu près ça. Les survivants devront se coordonner pour échapper à Freezer, Buu ou Cell (comme dans le trailer), utiliser leurs talents uniques et les moyens du bord dans le but de localiser une capsule temporelle et s’enfuir.

Bon, pas bien original si on ignore le cadre, hein ? Et comme c’est Bandai Namco (et des personnages plutôt OSEF), vous pouvez être sûr que vous pourrez investir votre trop plein d’argent post-Covid en achetant des bonus cosmétiques. Vous en pensez quoi ? Nous, on ne sait pas trop. Disons que ce n’est pas franchement l’orientation qu’on imaginait pour un jeu Dragon Ball. Ceci dit, on pourra se faire une idée quand Bandai Namco opèrera ses périodes de test fermé sur PC dans les prochains mois.

Il ne nous reste, pour terminer notre rapport, qu’à souligner que si Dragon Ball: The Breakers est attendu sur PC, la PlayStation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch devraient aussi accueillir le projet de Bandai Namco. Maintenant, nous sommes curieux de savoir ce que « à prix abordable » signifie (commentaire laissé par le producteur du jeu dans une prise de parole vidéo. Alors, le Cell va-t-il couler selon vous ?