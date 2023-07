Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – Nouvelle adaptation du manga

À l’occasion de l’Anime Expo ayant eu lieu début juillet à Los Angeles, les divers acteurs du monde de l’animation japonaise ont pu présenter un bref coup d’œil sur ce qu’ils réservent à leurs publics respectifs. Ainsi, on a, par exemple, eu un nouvel aperçu sur le prochaine œuvre de Trigger (studio à qui l’on doit Cyberpunk Edgerunner), qui n’est autre que la saison deux de Panty & Stocking with Garterbelt (une création qui ne parlera sans doute pas à tout le monde), mais aussi quelques révélations surprenantes ayant certainement suscité la curiosité de plusieurs, à l’instar de l’adaptation animée de Pluto ou du Suicide Squad à la sauce isekai.

Jujutsu Kaisen à la conquête du joueur

Outre tout ce type de production, le jeu vidéo a également eu droit à sa petite sortie (même si dans la majorité des cas cela avait un lien avec toute cette culture issue de l’animation et du manga). Ce qui est donc le cas avec la nouvelle qui intéresse : un jeu de combat en 3D prenant ses bases dans l’univers de Jujutsu Kaisen. Une énième adaptation, s’il en est. Sera-t-elle plus qu’un objet commercial visant à rallier le plus de fans à sa cause ? Difficile à dire.

Évidemment, on attendra la sortie avant de s’en faire une idée. Néanmoins, à première vue, il ressemblera à tout ces jeux de combat inspirés d’univers célèbres qui pullulent ici et là. Certes, il semble dynamique et promet une bonne dose d’amusement (pour de premiers instants seulement ?), mais, pour autant, aura-t-il cette originalité qui pourrait l’élever ?

Comme attendu, le jeu aura pour ambition de mettre le fan dans le plus grand confort possible, en lui proposant évidemment une scène familière. Pour cela, Bandai Namco a assuré vouloir être le plus fidèle au matériau le plus répandu : l’anime. Et cela se traduira avant tout, selon les dires partagés, par la patte graphique et un traitement fidèle de l’histoire imaginée par Gege Akutami. Ce qui trahit donc sans mal la présence d’un mode histoire, même s’il n’a pas clairement été mis en avant. En fait, son éditeur s’est plutôt attelé à fournir quelques détails sur les modalités des affrontements.

Présentant un casting d’une quinzaine de personnages , ce Jujutsu Kaisen: Cursed Clash offrira ainsi des combats (notamment jouable en ligne jusqu’à 4) qui mettront face à face deux duos. On imagine qu’il y aura la possibilité d’alterner entre les combattants en pleine action. Et la particularité de ces équipes, c’est qu’elles offriront différentes possibilités en fonction des associations. Les héros partageant des affinités seront capables d’exécuter des combos et attaques uniques. À côté de ça, le joueur pourra également disposer de mouvements spéciaux qui se débloqueront au fil de nos victoires, lesquelles nous feront progresser en niveau de puissance.

On le répète, on attendra la sortie pour se prononcer définitivement sur la chose. Mais, visiblement, ce Jujutsu Kaisen apparaît avant tout comme un produit destiné à flatter l’amateur de la série, un peu comme l’adaptation de Demon Slayer sortie en 2021. Et, tout comme lui, il y a de fortes chances que son éditeur tente de capitaliser en planifiant un apport régulier de personnages via DLC. Mais bon, n’allons pas trop vite en besogne. Attendons d’abord que l’on nous communique une date de sortie, qui reste encore dans l’incertitude. Est-elle prévue pour coïncider avec la diffusion de la deuxième saison, qui commencera ce 6 juillet ? Si elle se compose de 24 épisodes, comme la première, c’est possible.

Si on demeure dans l’inconnu sur la fenêtre de sortie, on sait qu’il sortira sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC ainsi que sur Switch. Et si la dernière machine de Sony et la console de Nintendo l’accueilleront en version physique, ce ne sera pas le cas des autres supports.