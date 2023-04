One Piece Odyssey – Une extension… mémorable ?

Sorti le 13 janvier dernier, One Piece Odyssey, dernier titre en date pour les studios ILCA et Bandai Namco, avait de quoi faire réagir. En effet, avant l’arrivée de ce nouvel opus, jamais la saga de jeux vidéo tirés de l’univers d’Eiichiro Oda n’avait opté pour la mécanique du tour-par-tour, alors inédite dans le monde du célèbre Luffy au chapeau de paille. Bien qu’il semblerait que le jeu ne puisse s’adresser qu’aux fans inconditionnels de la série culte, le titre a su séduire la sphère vidéoludique de par sa direction artistique et sa fidélité vis-à-vis des différents personnages de l’œuvre. Des points positifs qui ont su palier une linéarité perturbante et des combats répétitifs, loin d’être à la hauteur d’un jeu One Piece où l’on a l’habitude d’assister à de la baston pure et dure, à l’image des différents opus des jeux Pirate Warriors. Toujours est-il que les studios aux commandes n’ont pas dit leur dernier mot, puisqu’une première extension verra le jour dans peu de temps.

Nommé « Reunion of Memories », ce premier DLC proposera aux as du gouvernail de revenir à Waford après un voyage riche en émotions. Après avoir vu le trailer, tout porte à croire que la corruption viendra s’abattre sur l’île et que, comme à leur habitude, les mugiwaras seront là pour anéantir le mal à coup de gum gum bazooka et de Tiger slash. Bien loin d’être originale, cette première extension fera revenir le personnage de Lim sous une forme corrompue. Il semblerait que nous soyons ses « derniers sujets d’observation », et que l’antagoniste tentera d’altérer nos souvenirs (à nouveau) en nous obligeant à retourner en Mémoria pour recouvrer nos souvenirs.

Ici, on semble nous proposer une histoire on ne peut plus similaire à celle de l’aventure principale. Bien que risqué, ce choix peut tout de même nous faire voir One Piece Odyssey sous un nouvel angle. En effet, le teaser de ce DLC tourne autour de la corruption, et d’un étrange cube noir qui semble être au cœur de l’extension. Ouvert aux suppositions, ce contenu exclusif donne à penser qu’il nous faudra récupérer ce fameux cube aux pouvoirs dévastateurs afin de mettre fin aux différentes conspirations des antagonistes.

Par ailleurs, nous retrouverons bien des personnages issues de l’œuvre d’Oda sensei au cours de ce DLC, à l’image de Crocodile, Rob Lucci ou encore Ener, qui semble d’ailleurs être l’antagoniste principal de Reunion of Memories aux côtés de Lim corrompue. Reste à voir de quelle manière ces différents personnages seront impliqués, et comment ils tenteront d’interférer avec la quête que nous poursuivrons.

Poursuivre notre quête seul ? Il semblerait que non, puisqu’une autre Lim se tiendra à nos côtés durant cette courte aventure. Dansant sur un principe de dualité pureté/corruption, Reunion of Memories saura nous en faire voir de toutes les couleurs. En effet, cette autre forme de Lim sera toute blanche, comme si elle était la pureté incarnée, et tout porte à croire qu’elle viendra s’opposer à la Lim corrompue, qui tentera sans cesse de nous mettre des bâtons dans les roues.

Ainsi, c’est avec la volonté de nous faire redécouvrir One Piece Odyssey sous un autre jour que les développeurs tenteront de faire revenir à Waford ceux qui ont déjà pris part au voyage en janvier dernier, tout en essayant de faire venir ceux qui ne s’y sont jamais rendus. Toujours est-il que Reunion of Memories ne restera gravée dans les mémoires, qu’à condition qu’elle parvienne à se distinguer de l’histoire principale dans l’ombre de laquelle elle verra le jour. Aucune date de sortie dévoilée pour cette première extension, seul un léger « Bientôt disponible » à nous mettre sous la dent. En attendant, One Piece Odyssey est toujours disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S et PC.