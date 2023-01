Fiche de perso #22 : Eiichiro Oda, l’homme derrière One Piece

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. À l’occasion de la sortie de One Piece Odyssey, il était impossible pour nous de ne pas revenir sur le portrait d’Eiichiro Oda, l’homme derrière le manga incontournable One Piece.

Il est celui que l’on ne présente plus : en 25 ans d’existence, One Piece est parvenu à battre record sur record, à tel point qu’il est devenu LA référence de l’industrie du manga, décrochant par ailleurs le statut de manga le plus vendu de l’histoire. Avec un total de 500 millions d’exemplaires en circulation dans le monde, il faut croire que les aventures de Luffy au chapeau de paille plaisent toujours autant aux lecteurs de la première heure, qui, au même titre que les nouveaux, attendent avec impatience la fin de leur saga préférée, prévue dans 3 à 4 ans. Mais en retournant 25 ans en arrière, le mangaka Eiichiro Oda était bien loin de s’imaginer qu’il allait devenir le capitaine du genre…

Le moussaillon de Kumamoto

C’est le 1er janvier 1975 qu’Eiichiro Oda voit le jour, dans la ville de Kumamoto, au Japon, ville dans laquelle ont récemment été construites des statues à l’effigie des protagonistes du manga One Piece. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les vikings et l’univers du manga, notamment en suivant les aventures de Goku dans Dragon Ball, ou encore de Vic le viking. C’est à l’âge de 4 ans qu’il prend une grande décision : devenir mangaka, afin de « ne pas avoir à travailler comme les autres adultes ». Persévérant et déterminé, à l’image de Luffy, il s’imagine déjà amener sa pierre à l’édifice aux côtés des grands de son temps.

Ainsi, poursuivant sa scolarité, c’est à 17 ans qu’il tente sa chance en envoyant son premier manga « Wanted! », sous la forme d’une nouvelle, à une revue spécialisée. C’est alors qu’il reçoit les éloges de la 44ème édition des Tezuka awards, se voyant décerner le prix du même nom. En effet, avec « Wanted! », Eiichiro Oda va montrer un premier aperçu de ce dont il est capable en écrivant et en dessinant des histoires. Dans cette première nouvelle, nous suivons les aventures de Gill Bastar, un hors-la-loi attaqué par des chasseurs de primes, sans cesse hanté par le fantôme d’un ennemi qu’il a tué. Et c’est après avoir remporté le prix Tezuka qu’il devient assistant pour trois mangakas différents, publiés dans le Weekly Shonen Jump, un magazine japonais spécialisé dans l’industrie, édité par la Shueisha.

L’assistant aux cent nouvelles

Jusqu’en 1995, il travaillera avec Masaya Tokuhiro sur la série Jungle King Ta-chan. Cependant, en 1994, il se tiendra aux côtés de Shinobu Kaitani, à l’origine de « Suizan Police Gang », avant de revenir avec Masaya Tokuhiro. Pris par sa passion de toujours, il décide de mettre définitivement fin à ses études d’architecture, afin de se consacrer entièrement à l’univers des mangas. De 1995 à 1996, accompagné par le mangaka, il aide à la création de « Mizu no Tomodachi Kappaman », une histoire en trois tomes racontant la vie d’un homme kappa (une créature aquatique mythologique, un genre de tortue anthropomorphique qui a inspiré les koopas du Super Mario) . Enfin, de 1996 à 1997, il collaborera avec Nobuhiro Watsuki, créateur de « Rurouni Kenshin ».

Cependant, c’est en parallèle de ces différentes collaborations qu’il donne naissance à plusieurs autres nouvelles. En 1993, le Jump Original accueille parmi ses titres la nouvelle « Un cadeau de dieu pour l’avenir », et la même année, alors qu’il continue de travailler aux côtés de Masaya Tokuhiro, le Weekly Shonen Jump remarque à nouveau son talent, notamment lorsqu’il remporte la première place des Hop-Step Awards, le concours mensuel du magazine, grâce à sa nouvelle « le Voyage d’une Nuit pour un Diable ».

Par la suite, c’est « Monsters » qui voit le jour dans le Autumn Special en 1994, avant que le mangaka puisse voir sa nouvelle « Romance Dawn » être publiée en 1996 sous deux versions différentes. C’est au cours de cette histoire que les lecteurs découvriront l’univers de la piraterie, et nous reconnaîtrons parmi les personnages de Romance Dawn des visages bien connus, à l’image de Luffy au chapeau de paille. Et c’est en 1997, dans le numéro 34 du Weekly Shonen Jump, qu’il donnera naissance à une nouvelle œuvre à laquelle il consacrera sa vie, One Piece.

Romance Dawn et les anciens Mugiwaras

Il faut savoir qu’à la base, One Piece ne ressemblait pas du tout à l’œuvre que nous connaissons aujourd’hui. L’histoire était totalement différente, et les objectifs du héros divergeaient complètement du scénario actuel. En effet, lorsque la nouvelle vit le jour, Luffy avait pour projet de devenir « Peace Man ». Parti en mer pour mener à bien son projet, il fit la rencontre de Anne, une chapardeuse à la recherche de trésors (l’ancienne Nami, en somme), une femme avec laquelle il se lia d’amitié, voire d’amour, d’où le titre « Romance Dawn ». C’est seulement en 1997 donc, que nous pourrons retrouver notre héros aux côtés de son équipage chéri.

Les projets initiaux d’Eiichiro Oda quant aux designs de l’équipage au chapeau de paille ont de quoi faire rire. Mais puisqu’une histoire demande travail, erreurs et ébauches avant de devenir parfaite, on comprend l’auteur. En effet, c’est en 1995 que ses premiers croquis voient le jour, et même si l’on prendra plaisir à voir que Luffy, Nami, Sanji ou encore Zoro n’ont pas changé, nous serons étonnés de voir que les autres membres de l’équipage avaient des designs totalement différents, du personnage inédit à la limite du troll, tout semblait permis dans la tête d’Oda sensei !

One Piece, le succès planétaire

Et, au fil des années, nous y sommes : 25 ans après les débuts de son histoire, Eiichiro Oda continue encore de nous faire rêver, de par les mystères de son univers, mais également grâce à ses personnages attachants et à son monde original et coloré. La série One Piece compte aujourd’hui 103 tomes en France, et le 104ème volume de la série sortira le 19 avril prochain. Elle a fait l’objet de nombreuses adaptations ou produits dérivés, notamment grâce à l’adaptation animée qui rencontre un franc succès depuis son arrivée, accompagnée par les nombreux films tirés de l’univers du manga. Par ailleurs, l’univers du jeu vidéo sur lequel One Piece continue de voguer (notamment avec la sortie de One Piece Odyssey le 13 janvier dernier) ne manque pas de plaire au plus grand nombre, de par ses systèmes de combats toujours plus jouissifs et dynamiques. Et l’arrivée prochaine de la série live-action de Netflix supervisée par le mangaka lui-même ne risque pas de venir nous contredire quant à la popularité du manga phénomène.

Et dans 4 ans, parce que tel est le délai annoncé par celui qui a tout prévu, nous assisterons à l’achèvement d’une aventure qui aura gravé à jamais son nom dans les annales. Ainsi, Eiichiro Oda a réussi à faire de son rêve d’enfant une réalité, et depuis sa première nouvelle jusqu’à sa plus belle œuvre, nous ne pouvons que saluer le parcours de l’auteur, devenu source d’inspiration. Après tout, le roi des pirates, ce sera lui, non ?