One Piece Odyssey – Tout savoir avant de larguer les amarres

Depuis 25 ans, les aventures de Luffy au chapeau de paille sont suivies par plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde entier, à tel point que le manga écrit et dessiné par Eiichiro Oda s’est hissé au sommet du classement avec cinq-cents millions d’exemplaires vendus. La série représente cent trois tomes publiés à ce jour (cent deux chez nous); Plus de mille épisodes en streaming et des milliers de produits dérivés sur le marché. Et depuis l’année 2000, le manga est venu s’immiscer dans l’univers du jeu vidéo notamment grâce au studio Bandai Namco, à l’origine (entre autres) de la licence One Piece: Pirate Warriors qui compte à ce jour quatre opus.

C’est pourquoi en avril dernier, les fans de la série étaient heureux en découvrant l’annonce du nouveau bébé des studios ILCA (Pokémon Diamant étincelant/Perle scintillante ou encore Dragon Quest XI) et Bandai Namco. En effet, le 13 janvier prochain sortira One Piece Odyssey, une toute nouvelle aventure aux côtés des mugiwaras qui risque de plaire à cette armée de pirates !

Alors One Piece Odyssey, qu’est-ce que c’est ? Le jeu s’est présenté comme étant un jeu de combat et d’aventure en semi open-world dans lequel nous pourrons incarner tous les mugiwaras au cours de notre aventure. Selon le trailer dévoilé, on peut supposer que nous affronterons divers monstres. Qu’ils soient minuscules ou titanesques, une chose est sûre, il faudra sortir les poings ! Il sera possible de changer de personnage afin d’user de toutes leurs capacités (par exemple, nous pourrons utiliser Chopper pour atteindre des passages inaccessibles ou encore Zoro pour découper des portes à l’aide de ses trois sabres).

Les combats se joueront au tour-par-tour, où comme son nom l’indique, le personnage jouable et l’ennemi attaqueront chacun leur tour. Une mécanique vue depuis de nombreuses années dans la licence Pokémon.

Et niveau histoire, ça donne quoi ? Chronologiquement parlant, le scénario se déroule avant l’arc Wano Kuni sur une île mystérieuse nommée Waford. Celle-ci semble être un territoire plein de mystères et regorgeant de pierres et autres artefacts anciens. Cette dernière aurait également été créée à partir des souvenirs des mugiwaras. Alors en se basant sur cette information, on peut espérer croiser de nombreux visages familiers !

Nous avons d’ailleurs eu la récente information que le royaume d’Alabasta pourra être visitable durant notre périple, on pourra alors y retrouver des anciens personnages comme la princesse Vivi et découvrir les changements que l’île de Waford aura opérés sur Alubarna et son continent en fonction des souvenirs de notre équipage au chapeau de paille !

L’histoire a entièrement été écrite par le célèbre mangaka et il a d’ailleurs décidé de créer deux nouveaux personnages pour le jeu : Adio et Lim. Concernant Adio, si l’on en croit le trailer, le personnage semble faire partie des antagonistes de l’aventure. Cependant il serait allié à Luffy, il pourrait alors être jouable au cours de l’aventure, à l’instar des mugiwaras. Quant à Lim, le personnage semble être la première rencontre des mugiwaras lorsqu’ils s’échouent à Waford. Elle déteste les pirates, l’occasion d’assister à quelques rebondissements au cours de l’aventure !

En bref, on espère que ce jeu d’aventure saura nous rappeler l’essence même de cette série que l’on aime tant, et qu’il se classera au-dessus de son petit frère One Piece: World Seeker qui lui, n’a pas reçu un accueil des plus brillants. Pour rappel, nous pourrons embarquer à bord du Thousand Sunny le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.