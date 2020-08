One Piece Pirate Warriors 4 continue d’étoffer son roster de pirates

C’est le 27 mars 2020 que One Piece Pirate Warriors 4, dernier petit prodige de prouesse d’affichage, a débarqué sur toutes les plate-formes. Le jeu est issu d’une saga spin-off à la Dynasty Warriors, entamé sur PlayStation 3 il y a de ça une douzaine d’années. Cinq ans après son troisième volet, c’est un véritable retour en force qu’opère la série avec un roster inégalé, incluant des arcs narratifs encore inédits dans le domaine vidéoludique.

Vous vous êtes déjà lassés de pouvoir jouer avec le Germa 66, les Yonko ou l’une des nombreuses flottes du Chapeau de Paille ? Tant mieux, car Bandai Namco vous a concocté une flopée de DLC prêts à prendre le large sur vos consoles, avec neuf nouveaux personnages jouables prévus dans un premier season-pass.

On commence les festivités avec la famille Charlotte, représentée par Smoothie aux techniques aquatiques dévastatrices, et Cracker doté de son particulier pouvoir du biscuit, sortie respectivement en avril et juin dernier. Puis, le doyen de la famille Vinsmoke, père de Sanji, Judge disponible à peine quelques semaines plus tard. Personnage qui nous gratifiera d’un gameplay aussi foudroyant que brutal, rasant sans difficulté les raz-de-marée d’ennemies pullulant sur la carte.

Pour finir en beauté avec deux des membres les plus puissants parmi les Supernova : X-Drake qui à la capacité de se changer en T-Rex. Ainsi que Killer, fameux second de l’équipage d’Eustass Kid récemment annoncée, munie de ses mortelles lames acérées tournoyantes.

Nous ne sommes donc qu’à la moitié de ce season-pass, laissant rêver les fans de la bande de pirate la plus célèbre du Shonen Jump. Sans ralentir son rythme de sortie, les deux derniers packs de personnages sont déjà planifiés pour automne 2020 et fin d’année. Rendez-vous donc sur le pont très bientôt, prêt à attendre la mouette postière amenant de nouvelles têtes mises à prix.