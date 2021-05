One Piece – Un nouveau jeu de combat mobile signé Tencent

Sûrement dans une volonté de développer son entreprise au sein de l’espace vidéoludique mobile, Tencent a dévoilé hier, dimanche 16 mai 2021, dans la “2021 Tencent Games Annual Conference” un nouveau projet de jeu vidéo autour de la licence One Piece. Le jeu s’appelle actuellement Project: Fighter, mais il se pourrait que le nom change par la suite. Il reste évidemment sous la coupe de Bandai Namco et est développé par Morefun Studios, le studio de développement interne de Tencent basé à Shenzhen.

L’annonce a été pour la première fois relayée dans un tweet de Daniel Ahmad, analyste de jeux vidéo couvrant l’actualité JV de l’Asie.

Après avoir visionné le trailer, on peut déjà dire que, graphiquement, le jeu ne fait pas dans la dentelle. Les cinématiques sont de vraiment bonne qualité, et même en jeu, un grand soin a été accordé à l’aspect graphique et aux musiques qui donnent clairement envie de jouer au titre. Au niveau des personnages jouables, on a pu apercevoir dans le trailer : Smoker, Nami, Luffy, Sanji, Zoro, Usopp… Beaucoup d’autres pourront sûrement les rejoindre. Avec l’univers de One Piece, il sera très facile de pouvoir implanter d’autres personnages si le jeu prend de l’ampleur.

On va se retrouver avec un jeu mobile en 2D mêlant phases de combat en un contre un à la Street Fighter, et on peut même observer dans le trailer des phases de scrolling de droite à gauche contre plusieurs ennemis à la fois, qui pourraient s’apparenter à du beat’em up.

Pour le coup, Tencent commence à avoir une certaine maîtrise du marché du jeu vidéo mobile (on peut parler par exemple de PUBG ou de League of Legends: Wild Rift) et donc, malgré le fait que le jeu sortira initialement en Chine, il se peut qu’après un certain succès, le jeu sorte à l’international.