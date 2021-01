Mobiles – Les jeux gratuits, une affaire qui rapporte !

C’est le paradoxe des free-to-play, qui, malgré leur nom, sont les produits les plus profitables à leurs éditeurs en ce moment ! L’adage le dit bien : “Si c’est gratuit, c’est toi le produit”. Ou pour étayer un tout petit peu ce proverbe moderne : un produit gratuit a souvent quelque chose à cacher…

Nous vous en parlions dans ces colonnes à l’occasions du bilan chiffré de l’industrie du jeu vidéo, 2020 fut une année excellente pour le secteur. Et avec une part de 91% du total des revenus du domaine, les produits téléchargés représentent l’écrasante majorité des produits consommés.

Mais attention, par “produits téléchargés”, il ne faut pas forcément entendre “jeux dématérialisés”. Si les revenus engendrés par la vente de ces derniers participent bien à la somme, ce sont surtout les DLC, achats in-game et autres microtransactions qui forment la masse la plus importante de ces gains. Et dans le domaine, les free-to-play sont les dealers les plus efficaces !

Ainsi, les free-to-play auront rapporté pas loin de 100 milliards de dollars en 2020 (sur un total de 175 milliards de dollars pour le secteur) ! Comme quoi l’hameçon “gratuit” au départ pour mieux nous vendre du contenu supplémentaire ensuite fonctionne particulièrement bien !

Nous avions pu évoquer le cas Pokémon Go ! et ses pas loin de 2 milliards de dollars de revenus sur l’année, mais le titre de Niantic n’est même pas sur le podium ! Tout en haut de celui-ci, avec 2,45 milliards de dollars de revenus, on trouve un titre qui n’est pas disponible en Europe : Honor of King, un MOBA de Tencent (dont est tiré pour le marché occidental Arena of Valor) au 100 millions de joueurs quotidien ! Sur la deuxième marche du podium, on retrouve encore un jeu chinois, Peacekeeper Elite, qui n’est autre que le PUBG mobile rebrandé pour l’Empire du Milieu et qui aura rapporté cette année 2,32 milliards de dollars. Et en troisième position, enfin un titre qu’on connait. Enfin, qu’on connait si on a des enfants, ou si on a soi-même moins de 14 ans, puisque c’est Roblox qui avec ses 2,29 milliards de dollars de revenus, ferme le podium.

On trouve ensuite de la 4ème à la 10ème place Free Fire, Pokémon Go!, LoL, Candy Crush (toujours vivant ?!), AFK Arena, Gardescape : New Acres et Dungeon Fighter Online. Surprise, Fortnite n’est pas dans le Top 10 !

Pour bien se rendre compte de comment fonctionne le marché du jeu vidéo aujourd’hui, il faut voir que question revenus, dans le Top 10 des jeux “premiums”, seuls les deux premiers (CoD Modern Warfare et FIFA 20) atteignent le milliard de dollars. Le troisième, qui n’est autre que GTA V reste sous cette barre avec “seulement” 911 millions de dollars. Du côté des free-to-play, l’intégralité du Top 10 dépasse le milliards…

Pas forcément une bonne nouvelle pour joueurs old school, qui aiment les aventures solo, sur grand écran, vissé sur leur canapé : leur façon de jouer n’est plus aujourd’hui celle qui fait recette…