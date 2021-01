2020 sur mobiles – L’année de la maturité

En 2020, le jeu sur mobiles est-il toujours le parent pauvre du jeu vidéo ? D’abord, tout dépend du sens que l’on met derrière “pauvre”, parce que depuis un moment déjà, le mobile est le support qui rapporte le plus aux éditeurs ! En 2020, comme l’année dernière, le mobile représente à lui seul plus de 50% des revenus du secteur !

Une tendance qui continue de progresser, donc, avec par exemple les résultats exceptionnels de Pokémon GO, qui réalise cette année des bénéfices dépassant les 1,2 milliards (pas millions, hein, milliards !) de dollars ! C’est plus de 30% de croissance par rapport à l’année précédente. Une santé insolente pour un jeu qui va fêter ses 5 ans l’été prochain.

Mais au-delà des chiffres et des résultats, le jeu mobile c’est avant tout… des jeux ! Et l’année 2020 aura là encore permis aux jeux sur smartphones de se rapprocher de leurs ainés consoles et PC. Dans cette catégorie, on pense en effet à Genshin Impact, l’un des gros événements de l’année sur mobile, qui sera sorti conjointement sur PC, PlayStation 4 et mobiles iOS et Android. Une belle réussite pour ce jeu venu de Chine, qui, s’il empruntait aisément à Breath of the Wild, notamment son identité graphique, a très largement réussi son pari de proposer une expérience premium sur mobile.

L’autre grand succès mobile de l’année est un jeu de 2018 ! Voire un jeu bien plus ancien si on considère son inspiration principale, qui n’est autre que le jeu du Loup Garou ! On parle ici bien entendu d’Among Us, resté discret pendant presque 2 ans, jusqu’à ce que le streamer américain Sodapoppin (presque 3 millions d’abonnés) mette un coup de projecteur sur le jeu et lance le phénomène en juillet 2020. Depuis, c’est Alexandria Ocasio-Cortez, la superstar de la politique US qui s’est mise à streamer le jeu sur Twitch, et Among Us est devenu, d’après SuperData, rien de moins que le jeu le plus populaire de tous les temps (en prenant en compte le nombre d’utilisateurs actifs chaque mois).

On tempèrera ces succès avec un retrait au goût d’échec, et la difficulté pour le roi de l’industrie à s’imposer sur le support. Nintendo n’a en effet rien sorti sur mobile cette année. Le dernier jeu sur smartphone de la firme de Kyoto était Mario Kart Tour, sorti en septembre 2019, et qui n’avait pas tellement convaincu (un tout petit 58 sur Metacritic).

Pour les mobiles enfin, l’année 2020 sera aussi l’année où les frontières s’effacent complètement entre supports grâce à l’avènement du cloud gaming. Stadia, accessible fin 2019 uniquement sur certains terminaux Pixels (la gamme de smartphones made by Google), est désormais jouable sur une grande partie des modèles tournant sous Android, et sous iOS via une web app. Via Stadia, votre iPhone fera donc tourner Cyberpunk 2077 mieux qu’une PlayStation 4 ! Un comble…

Et que dire du déploiement de ce qu’on appelait encore au début de l’année X-Cloud, désormais complètement intégré au Game Pass, qui rend accessible sur mobiles et sans téléchargement ni restrictions matérielles les quelques 150+ jeux du catalogue Microsoft. On sera peut-être quelques-uns à le regretter, mais le futur du gaming est surement là.

En 2021, on imagine que les imparables Fortnite et PUBG continueront de dominer les classements. On aura probablement le droit à quelques surprises à la Among Us, dont l’incroyable succès va très certainement créer des vocations. On espère aussi que Genshin Impact aura montré une fois encore que le jeu mobile, ce n’est pas seulement Candy Crush, et ainsi revoir des jeux avec cette ambition atterrir sur nos téléphones. Mais paradoxalement, si le cloud gaming imposera probablement encore un peu plus le mobile chez les gamers, il pourrait aussi provoquer une baisse des sorties premium sur le support…