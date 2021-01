2020, année en or pour le marché du jeu vidéo

— Alors, 2020 ?

— Bah, pas mal et toi… ?

— PAS MAL ?? Mais… ? La Covid-19 ? Les violences policières ? L’année la plus chaude depuis 1900 ?

— Ouais, ça… Mais moi, je suis l’Industrie des jeux vidéo, alors tu vois…

Et en effet, pour l’industrie des jeux vidéo, 2020 fut un cru particulièrement bon. Gamesindustry.biz a ainsi publié les chiffres du secteur pour l’année écoulée, et on peut dire que le jeu vidéo est en excellente santé, avec 174,9 milliards de dollars de revenus (soit environ 142,3 Mds d’euros).

Pour se rendre compte de ce que ça représente, disons que cela fait du jeu vidéo le 53ème pays le plus riche du monde, devant l’Irak (178 Mds $ de PIB) et même le Qatar (148 Mds $). Et pour faire une comparaison plus juste, en 2019, le cinéma a connu une belle année avec « seulement » 100 milliards de dollars de revenus (on ne comparera pas avec 2020, la situation rendant les chiffres incohérents).

Des chiffres impressionnants, qui le sont encore plus quand on réalise que le secteur s’offre une croissance de quasiment 20% par rapport à l’an dernier. Et parce que les nouveaux joueurs venus au gaming à cause de la pandémie ne devraient pas s’arrêter brutalement de jouer, mais aussi parce que l’année 2021 sera l’année où la majorité d’entre nous renouvellera son matériel (quand les consoles next-gen et autres nouvelles cartes graphiques seront vraiment disponibles…), nous avons toutes les raisons de penser que la courbe continuera sur sa lancée l’an prochain.

Dans le détail, le mobile représente toujours en 2020 la plus grosse part du gâteau, avec pas loin de 50% de revenus. Les consoles connaissent cependant une belle année, avec pas loin de 30% des revenus totaux, et surtout une progression de plus de 20% par rapport à l’an dernier, quand, en 2019, le marché des consoles avait légèrement régressé (-2,6% en 2019 par rapport à 2018).

Les revenus du téléchargement représentent désormais 91% du marché, et le marché physique sur console ne représente plus que 28% des revenus (attention, cela ne signifie pas exactement qu’on vend plus de deux tiers de jeux dématérialisés, puisque ces revenus intègrent les DLC).

Concernant les titres les plus vendus, Gamesindustry partage les classements du Royaume-Uni, des États-Unis et du Japon. Si on retrouve peu ou prou les mêmes titres à des positions différentes (Call of Duty, FFVII ou The Last of Us Part II…), on notera que le Japon place Ring Fit Adventure en seconde position (le titre est absent des autres Top 10) et un jeu qui n’a pas connu la gloire de l’export en numéro 6 : Momotaru Dentetsu. On notera aussi que GTA 5 est toujours dans le classement, qu’il n’a pas quitté depuis sa sortie.

Enfin, on notera une relative timidité des éditeurs bien que tous les voyants soient au vert, avec une très faible proportion de nouvelles licences arrivées en 2020 comparativement aux nouvelles sorties : deux nouvelles licences chez Sony sur douze sorties de jeux, deux sur dix pour Microsoft, une seule chez E.A. et même zéro pour Activision…

Si le jeu vidéo pouvait prendre une bonne résolution pour 2021, peut-être celle-ci pourrait-elle être quelque chose comme « profiter de cette excellente santé pour proposer des choses en dehors des sentiers battus » ?