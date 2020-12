Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de janvier 2021 ?

2020 est enfin clôturée. Cette année était de loin la pire sur bien des aspects. Le virus a sensiblement altéré notre société, paralysant nos habitudes et plaisirs quotidiens. Néanmoins, la question qui nous importe le plus ici est de savoir à quoi on va jouer après le passage des fêtes (et des étrennes). Nous n’allons pas nous voiler la face, l’année 2021, en matière de jeux vidéo, commence timidement. Il n’y a pas énormément de grosses sorties. La bonne nouvelle, c’est que vous allez pouvoir profiter de tous les jeux acquis durant les fêtes.

Le mois de janvier offre un petit catalogue bien solide pour tous les types de joueurs. Voici donc les sorties jeux vidéo pour ce mois de janvier 2021 :

PlayStation 5

MXGP 2020 – 14 janvier

Hitman 3 -20 janvier

Ride 4 – 21 janvier

Sword of the Necromancer – 28 janvier

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 29 janvier

PlayStation 4

Iris.Fall – 7 janvier

Five Nights at Freddy’s: Core Collection – 12 janvier

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – 14 janvier

Hitman 3 – 20 janvier

Cyber Shadow – 26 janvier

Sword of the Necromancer – 28 janvier

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 29 janvier

Turrican Flashback – 31 janvier

Xbox Series X|S

Hitman 3 -20 janvier

Ride 4 – 21 janvier

Sword of the Necromancer – 28 janvier

The Medium – 28 janvier

Xbox One

Iris.Fall – 7 janvier

Five Nights at Freddy’s: Core Collection – 12 janvier

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – 14 janvier

Cyber Shadow – 26 janvier

Himtan 3 – 20 janvier

Sword of the Necromancer – 28 janvier

The Yakuza Remastered Collection – 28 janvier

Nintendo Switch

Iris.Fall – 7 janvier

Five Nights at Freddy’s: Core Collection – 12 janvier

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – 14 janvier

Cyber Shadow – 26 janvier

Sword of the Necromancer – 28 janvier

Hellpoint – 29 janvier

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 29 janvier

Turrican Flashback – 31 janvier

PC

Hitman 3 – 20 janvier

Cyber Shadow – 26 janvier

Sword of the Necromancer – 28 janvier

The Medium – 28 janvier

The Yakuza Remastered Collection – 28 janvier

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 29 janvier

Que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo de janvier 2021 ? Quels sont les jeux qui s’empareront de votre temps afin de débuter tranquillement cette année 2021 ? Dites-nous tout en commentaire !