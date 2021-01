2020 sur Switch – Un bilan terne, mais des perspectives réjouissantes ?

2020 aura été une année éprouvante à bien des égards. Si dans l’absolu, l’avenir laisse percevoir les perspectives d’un bonheur et d’une normalité retrouvés, l’heure n’est pas encore aux célébrations, mais bien au dressage des bilans, celui d’un millésime riche en mauvaises nouvelles, mais qui aura plutôt réussi à l’industrie du jeu vidéo. Effectivement, à grand renfort de politiques de confinement international et de réformes temporaires et liberticides, le citoyen lambda s’est replié sur son foyer, un lieu bien vide pour quiconque aime mettre le nez dehors.

Naturellement, ça a bien servi à l’industrie du divertissement (en tout cas celui qui ne nous impose pas de sortir) et plus particulièrement à celui qui nous intéresse. Parce que oui, si les services de VOD et de streaming ont vu leur nombre d’abonnés exploser, les jeux vidéo ont aussi repris de leur superbe, les gens renouant avec le plaisir de tenir une manette et de suivre son actualité (en tout cas, nous aussi avons cru apercevoir cette mouvance). Cet état de grâce a notamment servi à la Nintendo Switch qui, grâce à quelques titres forts, n’a tout simplement pas décroché du podium durant toute l’année et s’est retrouvée en rupture dans presque tous les coins du globe (un petit coup d’œil sur les chiffres du SELL devrait vous aider à en percevoir l’ampleur).

Bref, définitivement une année faste pour la dernière-née de Nintendo qui, pourtant, est loin d’avoir fait de ce millésime quelque chose de bien mémorable… Loin de là, même. Difficile de prétendre que Big N aura joué un rôle significatif cette année. Si on ne niera pas les sorties d’Animal Crossing: New Horizons (réellement le succès incontestable de la console tant sa sortie à panser les cœurs des joueurs isolés), de Paper Mario: The Origami King et du portage “+” de Pikmin 3 (un des rares titres restés exclusifs à la Wii U), la poignée de softs “tiers” qu’il a eu à nous servir fut plus… “tiède”.

Part-Time UFO, Kirby Fighter 2, Good Job!… Sans être de mauvais jeux (bien au contraire), on a du mal à considérer ces titres pour plus que ce qu’ils sont : de quoi mâchouiller avant de recevoir le plat principal. Le problème, c’est que le plat principal n’est pas vraiment venu selon nous et que le serveur et le chef sont introuvables. Nintendo a effectivement préféré garder longuement le silence avant de revenir la bouche en cœur en septembre pour donner des nouvelles… du planning de l’an prochain, une douille qui a naturellement eu du mal à passer…

“Hey New Game Plus ! On voit bien que vous évitez de parler d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau !” Oh non, rassurez-vous ! On a des choses à en dire ! Pour nous, il est l’illustration même de l’échec de Nintendo cette année. Alors attendez, ce titre n’est pas foncièrement mauvais, il est même sympa, mais il est symptomatique des problèmes que Big N va devoir rapidement résoudre pour éviter de transformer le succès en une seconde Wii U : une console qui n’arrive pas à jouer convenablement ses exclus et surtout, des discours de vente fallacieux et erratiques (en prétendant que le jeu était canonique et nous en apprendrait plus sur l’univers de Breath of the Wild).

Finalement, le salut est venu d’ailleurs : du soutien dont la machine a hérité de divers studios. En effet, grâce aux apports de tout ce beau monde et avec des méthodes parfois non conventionnelles, la Nintendo Switch a pu s’accaparer des titres excellents tels que Trials of Mana, Control Definitive Edition, Ori and the Will of the Wisps ou DOOM Eternal chez les grands studios et pour les indépendants, des perles comme Hades (largement un des meilleurs jeux sur la console cette année), Sakuna: Of Rice and Ruin et plus récemment Super Meat Boy Forever ou la coqueluche Among Us.

Et l’année à venir s’annonce encore plus belle ! Le soutien d’Atlus avec deux titres et la perspective d’un cadeau pour les 25 ans de Persona, Capcom avec Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2, Square Enix avec Bravely Default 2 et les innombrables projets indépendants que la Switch devrait accueillir. Saupoudrez le tout avec des nouvelles de Bayonetta 3, Metroid Prime 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 et comblez les trous avec des jeux comme Super Mario 3D World et l’année 2021 pourrait être un millésime extraordinaire pour les possesseurs de Switch. Maintenant, seul le temps confirmera notre engouement…