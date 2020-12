Nintendo Switch – Une version Pro ou 4K peut-elle sauver l’hybride ?

Nous, on aime bien l’air de l’hiver. Calé sous un plaid, boisson chaude à la main, on la prend comme une invitation à se poser dans un fauteuil confortable et à réfléchir sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Naturellement, aujourd’hui, c’est le succès de la Nintendo Switch qui nous travaille. Il y a peu, nous sommes revenu sur le cas de cette console qui devrait se trouver au pied de nombreux sapin pour ce Noël 2020. La bécane jouit aujourd’hui de près de trois ans de jeux, certains bons, d’autres mythiques, et ne peut, qu’en résultante, séduire ceux qui n’ont pas encore cédé à ses avances ! Seulement, lorsqu’on observe les nôtres, notre cœur se serre.

Effectivement, pour la machine, ça deviendrait pas un peu difficile ? Regardez Hyrule Warriors: L’Ere du Fléau, admirez l’écart entre les différentes versions de Persona 5 Strikers. La version Switch n’est pas disponible qu’elle fait déjà de la peine. Alors oui, c’est peut-être le prix à payer pour “jouer où vous voulez”, mais c’est un prix qui devient de plus en plus lourd sur le plan technique (les lags, l’affichage et les temps de chargement) mais c’est surtout un travail que les studios vont peut-être vouloir arrêter de faire une fois que les PlayStation 5 et Xbox Series seront bien implantées dans les foyers.

Alors, aujourd’hui, c’est justement sur ce sujet que nous aimerions débattre avec vous. Jugez-vous que la Nintendo Switch a besoin d’un remplacement sous peu ? Une console revue serait-elle suffisante ? Y a-t-il des moyens de contourner les faiblesses techniques de la Switch pour éviter d’avoir à en sortir une autre ?

Un rappel des événements précédents s’impose d’abord. La Nintendo Switch est, à l’heure actuelle, un succès ! Les ventes se maintiennent et, mois après mois (elle se tient en première place des ventes aux USA depuis près de 2 ans), soulignent le succès de la direction prise par Nintendo et de sa communication. Épaulée par les politiques de confinement mises en place en réponse au coronavirus, ces dernières ayant permis au marché du jeu vidéo de reprendre des couleurs, la machine s’implante et confirme son emprise sur les salons des joueurs. Un constat qui rappelle, une fois encore, le sujet de la Wii.

Tiens ! La Wii de nouveau ! Si vous traînez dans nos colonnes depuis quelques temps, vous avez peut-être le souvenir de cette comparaison. Effectivement, au début du mois de novembre, nous imaginions déjà que la console pourrait reposer sur le cloud pour continuer à séduire à la fois la clientèle et pour convaincre les studios de continuer de faire des jeux pour la machine. Et selon nous, même si ça ne nous plaît guère, cette solution peut fonctionner. Le problème, c’est que cette approche repose sur trop de facteurs.

Tout d’abord, la clientèle. Effectivement, si utiliser la console pour streamer des jeux est une solution viable, rien n’indique que les joueurs seraient prêts à investir leurs deniers pour un jeu qui peut s’arrêter du jour au lendemain, avec ou sans justification selon la sincérité d’un éditeur. Et par conséquent, les risques étant trop élevés, on a du mal à imaginer que des studios soient nombreux à vouloir prendre le risque en sachant que “les consoles Nintendo, c’est pour vendre du Nintendo” et que louer des serveurs, c’est pas donné… Une situation dans laquelle le serpent se mord la queue et qui ne joue donc pas en la faveur de la machine.

Alors ne reste-t-il donc plus que l’option d’une console “pro” ou d’un successeur pour endiguer cette situation ? Pour satisfaire les éditeurs et les joueurs gourmands en expérience plus poussées, probablement mais ce n’est visiblement pas ce que Big N a en tête. Le succès de la Nintendo Switch, ils l’ont attendu et la voir se vendre mois après mois alors qu’ils avaient déjà annoncé vouloir profiter de l’élan dont la bécane jouit depuis son lancement, nous, on imagine le bruit du frottement des mains des grands du géants japonais dans leurs locaux blancs à Kyoto… Mais cela peut-il durer ?

Malheureusement oui. Ce n’est pas nouveau, la firme aime suivre son propre rythme et, alors qu’il attaque 2 nouveaux marchés en quasi-simultanée (la Chine et le Brésil), on peut s’attendre à ce que le constructeur conserve son calme pendant encore quelques temps au risque de froisser quelques éditeurs tiers et clients. Mais imaginons un instant que dans les mois qui suivent, l’annonce que les plus fans les plus récalcitrants attendent ait lieu. Que pourrait-il se passer ? Une Nintendo Switch plus puissante pourrait-elle sauver la mise ?

On demande à voir. Si nous ne doutons pas de la faisabilité d’un tel produit, il y a comme des relents de New Nintendo 3DS qui traînent par ici, une console qui, on le rappelle, n’a été créé que pour vendre 2 jeux (Xenoblade Chronicles 3DS et Fire Emblem Warriors), permettre l’utilisation de la Console Virtuelle Super Nintendo et rendre plus agréable les jeux les plus gourmands de la version antérieure de la bécane à 2 écrans.

Nintendo, s’il décide de lancer une version améliorée de sa machine, va donc devoir convaincre les acheteurs potentiels qu’il y a un intérêt à acheter une nouvelle machine à 400€ pour autre chose que faire tourner mieux des jeux qu’ils ont déjà et les éditeurs que la machine peut en supporter des plus gourmands.

Nous imaginons mal Nintendo faire le pari de diviser sa communauté en suivant l’idée d’un gaming accessible et d’une expérience “deluxe” supportée par une machine capable de plus. Et pourtant, pourquoi pas ? C’est vrai, il y a clairement un public sur Switch qui réclame des jeux autre que Mario dans un format “à emporter”. Ne seriez-vous même pas prêt à ressortir la carte bancaire pour tourner Doom Eternal ou une version équivalente à celle de la PS4 Pro de Cyberpunk 2077 depuis votre lit ? On serait preneur ! Mais le choix est propre à chacun, hein ?

Qu’à cela ne tienne, la Nintendo Switch, avec ou sans cloud gaming, avec ou sans une version Pro ou 4K, a probablement encore de belles années devant elle. Mais vous, qu’attendez-vous de Nintendo pour la suite ? Pensez-vous que Big N va sortir une version améliorée de sa machine et si oui, la supportera-t-il mieux qu’il a soutenu sa New Nintendo 3DS ?