La Nintendo Switch se met à jour avec tout un lot de nouveautés

Nintendo vient de déployer pour sa Switch la mise à jour numérotée 11.0.0 proposant bon nombre de nouveautés pour la console. Celle-ci ajoute une nouvelle icône Nintendo Switch Online dans le menu HOME mais pas que. Ce nouveau bouton s’affiche en bas de la page à coté de l’icône News et permet de regrouper et d’accéder rapidement à toutes les fonctionnalités du Nintendo Switch Online. On y trouve des applications pour smartphone, la liste des jeux en ligne, une archive des jeu NES et SNES, les données de sauvegarde dans le cloud ainsi que des offres exclusives réservées aux membres.

Pour les possesseurs de plusieurs Nintendo Switch ou Switch Lite associées à un même compte, il sera possible d’activer la fonctionnalité de téléchargement automatique des sauvegardes via le cloud afin de retrouver toutes ses sauvegardes d’une console à l’autre.

Il est maintenant possible d’espionner ses amis, enfin, non pas vraiment, mais un peu quand même. Avec l’option “À quoi jouent vos amis ?”, dans votre profil, il sera possible de voir à quels jeux vos amis auront le plus joué durant les dix derniers jours. Autre nouveauté (mineure cette fois), pour les 35 ans de Super Mario Bros., douze nouvelles icônes à l’effigie de Mario font leur apparition pour le choix de son avatar.

Mais la grosse nouveauté pour cette mise à jour 11.0.0 de la Nintendo Switch concerne le partage. Pour ceux d’entre vous qui aiment partager des captures d’écrans ou des vidéos ou de les transférer vers un autre support comme un smartphone ou une tablette par exemple, il est maintenant possible de le faire facilement via un QR Code, ou directement en connectant sa Nintendo Switch à un ordinateur via un câble USB.

Nintendo a publié sur son site officiel un post détaillant l’ensemble des nouveautés apportées. Pour télécharger la mise à jour 11.0.0, allez dans “Paramètres de la console”, puis dans l’onglet “Console” et en bas de la liste cliquez sur “Mise à jour de la console”. Il nous reste plus qu’à vous souhaiter un bon jeu !