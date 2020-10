Nintendo Switch – Rechargez votre console régulièrement !

Depuis quand n’avez-vous pas mis à charger votre Nintendo Switch ? Il serait peut-être temps de la poser sur le dock selon le compte Tweeter du service client Nintendo Japon. Nous connaissons tous le Joy-Cons Drift, ce défaut technique qui affecte les sticks des contrôleurs et les fait pointer dans des directions non souhaitées, problablement à cause d’un grain de poussière tombé au mauvais endroit.

Outre ce problème, il est conseillé de prendre soin de la batterie de la console. Selon le service client Nintendo, il est conseillé de recharger la batterie de la Switch au moins une fois tous les six mois, car une décharge prolongée de cette dernière pourrait l’endommager.

La durée de vie de la batterie risque de fortement diminuer si celle-ci n’est pas rechargée régulièrement. Ce phénomène n’est pas propre à la console de Nintendo mais à l’ensemble des produits utilisant une batterie rechargeable. Il avait été constaté une anomalie très similaire sur la console portable de Sony, la PSP.

En effet, après une longue période d’inactivité, on pouvait noter des difficultés pour l’allumer. Si vous avez de vieilles tablettes ou de vieux téléphones portables que vous n’utilisez plus depuis longtemps, il est probable qu’ils soient dans le même cas de figure et auront peut-être du mal à se remettre en route.

Toutefois pas d’inquiétude à avoir si vous utilisez régulièrement votre Switch préférée ou si celle-ci est constamment posée et branchée sur son dock. Quant aux possesseurs d’une Switch Lite qui seraient susceptibles de l’avoir oublié dans un coin de la maison, il serait temps de la mettre à recharger, et pourquoi ne pas la redémarrer pour faire une petite partie d’un bon vieux Mario Kart 8 Deluxe entre amis ou bien un Super Smash Bros. Ultimate (dont le nouveau personnage jouable vient d’être annoncé) ? Bref, jouez aux jeux vidéo, on ne le dira jamais assez !