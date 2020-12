One Piece Music Symphony – Le concert symphonique débarque en France

Depuis quelques années, bon nombre de concerts symphoniques, reprenant les plus grands thèmes des œuvres cultes de la pop-culture, florissent aux quatre coins du monde pour le plus grand plaisir des fans, des joueurs et des curieux mélomanes. L’on doit déjà à la Fée Sauvage (un organisateur d’événement) des concerts importés d’outre-mer, tels que le World Orchestra Tour de Kingdom Hearts ou l’opéra piano dédiée à la série Final Fantasy, joués principalement dans les grandes salles de concert de notre capitale.

Cette fois-ci, c’est un monument de la littérature nippone qui se trouve une place dans la programmation française de concerts orchestraux : le cultissime manga One Piece et principalement son adaptation animée dont la bande-originale et les openings sont devenues des classiques aux cours de ses vingt ans d’existence.

Rendez-vous donc pour la troisième édition du One Piece Music Symphony, qui aura lieu le 10 avril 2021 à 20h à la salle Pleyel à Paris. Le principal du concert réunira une cinquantaine de musiciens sur scène, afin de reprendre pour la toute première fois les chansons mythiques des arcs Dressrosa, Whole Cake Island, le Pays de Zou et Wano Kuni. Le tout accompagné de projections sur un grand écran de plus de quinze mètres des aventures de Luffy au chapeau de paille et son équipage, au cours de ces dernières années, riches en révélations et avancées scénaristiques pour cette épopée intemporelle.

Il est d’ores et déjà possible de réserver sa place directement sur le site de la Fée sauvage, ou via les réservations en ligne de la Fnac, dès 44 € pour les premières places. Un prix qui risque d’augmenter au fur et à mesure de l’évolution des disponibilités. Embarquez donc à bord du Thousand Sunny pour cette expérience de grande qualité, un concert inoubliable pour tous les pirates amateurs de trésors musicaux.