One Piece Pirate Warriors 4 – Les derniers pirates du season-pass se dévoilent

Oyez matelots, malgré une sortie en mars dernier, One Piece Pirate Warriors 4 continue de faire parler de lui en cette fin d’année, avec l’annonce de son dernier pack de trois personnages qui conclura le premier (et unique ?) season-pass.

Après donc Judge Vinsmoke, Charlotte Smoothie et son “petit frère” Cracker, constituant le premier pack sous le sigle de la famille Big Mom, c’est le vénérable U-Rouge qui vient compléter le second trio de personnages tirés de l’élite des Super-Novas, aux côtés de l’imposant X-Drake doté du fruit du T-Rex et de Killer avant les événements de Wano.

Mais la véritable nouveauté annoncée très récemment par Bandai Namco est l’identité des deux premiers combattants inclus dans le Pack Character 3, qui vient confirmer le thème samouraï pour cet ultime DLC. Le premier est l’illustre Kinemon, au coeur de l’équipage au chapeau de paille depuis les événements de Punk Hazard, et le second, Kikunojo Kozuki issue de la famille royale du pays de Wano présentée il y a peu dans l’œuvre éponyme d’Eichiro Oda.

Le troisième et tout dernier personnage reste encore inconnu, mais les spéculations se font vives dans la communauté tranchée entre un autre membre survivant de la famille de Momonosuke, ou pourquoi pas le célèbre Oden Kozuki qui a navigué sur le navire de Gol.D Roger lui-même !

Reste désormais à savoir si ce premier season-pass de neuf personnages restera le seul ajout au titre, ou si sa popularité malgré un accueil critique mitigé convaincra le studio de renouveler la croisière pour une seconde fournée de DLC.

Sachant que jusque là, les anciens épisodes de la série Pirate Warriors ne proposaient que des DLC qui ajoutaient des éléments cosmétiques et/ou scénaristiques. Mais bon, nul doute que Bandai Namco saura s’occuper de la juteuse saga au milliard d’exemplaires vendus, ou même profiter que la série ait particulièrement le vent en poupe au vu des avancées dans l’histoire, pour nous proposer un tout nouveau titre inspiré des aventures du futur roi des pirates !