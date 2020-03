One Piece: Pirate Warriors 4 – Présentation d’un roster démentiel en vidéo

One Piece: Pirate Warriors 4 continue à dévoiler son roster à 10 jours de sa sortie.

Avec ses voiles pointant à l’horizon, le quatrième opus du musou (jeux semblables à la série des Dynasty Warriors) sauce One Piece ne cesse d’enchaîner les annonces concernant son roster de personnages hors normes. Déjà annoncé comme le plus gros de la saga, rappelons-le.

C’est à travers différents trailers sortis ces derniers jours que l’on sait à présent que la distribution comptera un total de 40 personnages. Outre le nombre en lui-même, assurant des heures à tester tous les protagonistes et leurs combos dévastateurs, ce sont surtout les personnages inédits qui émoustillent les fans de l’œuvre d’Eichiro Oda. Car si d’anciens personnages présents dans les précédents jeux seront à nouveau de la partie (impossible de se passer de l’équipage des Mugiwaras, évidemment !), ce sont bel et bien ceux apparus le plus récemment dans le manga et l’anime qu’il nous tarde de contrôler. Et surtout trois personnages actuellement au centre de l’intrigue du manga. Trois des (actuels) Yonko (les Quatre Empereurs Pirates) : le sournois Barbe Noire, la gargantuesque Big Mom et le Bestial Kaïdo, rien que ça. La perspective de maîtriser leur incommensurable puissance manette en main est des plus excitantes. Il en va de même pour d’autres personnages surpuissants comme Katakuri ou encore les nouvelles capacités des anciens personnages, à l’instar du Gear 4 forme Snakeman de Luffy.

Ces nouveaux arrivants intègrent la franchise accompagnés de leurs environnements respectifs. En effet, prenant place à travers les arcs principaux du manga, l’on savait déjà possible l’exploration des terres sucrées de Whole Cake Island. Mais surtout celle de la sublime capitale des fleurs de Wano Kuni en plus de la présence de personnages phares de cet arc comme Kaïdo, mais également Momonosuke et Kinemon (bien que probablement non jouables). Vous terminerez donc votre aventure au pays des samouraïs à suivre très certainement la première partie de cet arc déjà culte puisque celui-ci est toujours en cours à l’heure où sont écrites ces lignes.

Ce trailer étant le premier sur la Switch de Nintendo, il nous confirme une sortie tous supports (PC/Steam, PlayStation 4, Xbox One et Switch) pour le 27 mars 2020. Un défouloir jouissif en cette période pleine de tension. Pour ceux qui (comme Big Mom) souhaiteraient baver davantage sur les personnages jouables et leurs capacités destructrices, il existe de nombreuses vidéos ici. La dernière en date est centrée sur ce fan boy de Bartolomeo.