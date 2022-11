Preview One Piece Odyssey – Trésor en vue ?

Les jeux de la célèbre série écrite et dessinée par le mangaka Eiichiro Oda se sont rapidement propagés à travers le monde. One Piece Burning Blood, One Piece Pirate Warriors ou encore One Piece Treasure cruise, ces noms vous disent certainement quelque chose. Mais qu’en est-il du petit nouveau de chez Bandai Namco ? Nommé One Piece Odyssey, ce jeu vidéo en « monde ouvert » à la troisième personne promet aux joueurs depuis des mois un scénario inédit accompagné d’un gameplay fluide et dynamique. Ce nouveau jeu saura-t-il effacer la réticence de certains fans ?

« Au cours de leur périple sur Grand Line, le capitaine Monkey D.Luffy et son équipage sont soudainement happés par une tempête. Ils se retrouvent séparés les uns des autres, naufragés sur une mystérieuse île luxuriante du nom de Waford. L’équipage embarque alors pour une nouvelle épopée. Au programme? Une faune sauvage exceptionnelle, des ennemis puissants et des rencontres surprenantes avec les habitants de l’île » – Synopsis de One Piece Odyssey

Nous avons pu mettre la main sur One Piece Odyssey au cours de la Paris Games Week 2022. En effet, le stand Bandai Namco permet aux visiteurs jusqu’au 6 novembre prochain de tester le jeu en avant-première, la sortie de ce dernier étant prévue pour janvier 2023. Une session de jeu d’une vingtaine de minutes est proposée aux joueurs, ce qui laisse un avant-goût de ce que va donner cette nouvelle aventure au pays des pirates.

La démo prend place dans un décor assez vaste, mais les possibilités de déplacements sont pour autant assez limitées. Pour un jeu se présentant comme étant le successeur de One Piece World Seeker, c’est assez décevant de voir son personnage contraint d’avancer en permanence sur un chemin défini par le jeu. Et lorsque l’on décide de prendre une autre route, nos acolytes nous incitent immédiatement à rebrousser chemin avec des répliques du style « ce n’est pas par-là que Nami se trouve ». Le personnage adopte par ailleurs une démarche assez lente, ce qui permet aussi au joueur de profiter des paysages !

Comme prévu, le jeu reprend la mécanique du tour-par-tour. Et le tour-par-tour, on connaît. On ne peut pas s’en plaindre lorsque la mécanique est l’essence même d’une licence (comme Pokémon), mais lorsqu’il s’agit de One Piece, on aimerait quand même voir de la fluidité et du dynamisme dans les combats. Et là, la mécanique n’est franchement pas la bienvenue. Bien qu’elle soit satisfaisante en combat lorsque l’ennemi est éliminé en un seul coup avec une des compétences de nos personnages, cette mécanique vient casser le rythme de l’histoire et même, décrédibilise les combats. En effet, l’équipage au chapeau de paille n’a pas pour habitude d’attendre bien gentiment que son ennemi en attaque les membres. Les mugiwaras foncent dans le tas, c’est tout.

En combat, le joueur a toutefois moulte possibilités pour faire mordre la poussière à ses assaillants. Une simple attaque pourrait faire l’affaire, mais des compétences sont disponibles pour chacun des personnages jouables afin de tester toutes les combinaisons possibles et découvrir toutes les animations sympathiques que le jeu propose.

Malgré tout, on note les efforts de Bandai Namco dans les animations en combat. Ces dernières sont vraiment très réussies et le jeu est un vrai régal visuel. Même dans l’ensemble, la direction artistique empruntée par les développeurs pour modéliser cette épopée est extrêmement plaisante en jeu. D’autant plus que la génération actuelle de consoles rend cette D.A nette et fluide, ce qui permet aux joueurs d’avoir une meilleure expérience de jeu.

En bref, malgré quelques petits défauts notables au niveau du gameplay, rien de bien alarmant pour ce nouveau jeu One Piece qui semble très prometteur. Le jeu reste disponible à l’essai sur le stand Bandai Namco de la PGW, et ce jusqu’au 6 novembre 2022. Quant au jeu complet, il sortira le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.