Fate/Samurai Remnant – Une nouvelle bataille pour le Saint Graal

Annoncé le dernier jour de 2022 pour une sortie au cours de cette année, le nouveau Fate restait encore bien mystérieux. Aucune véritable image n’avait alors paru et la date exacte de parution demeurait encore inconnue. Un défaut dorénavant corrigé avec la toute dernière communication de Koei Tecmo, laquelle s’accompagne alors d’une vidéo visant à attirer le regard sur le gameplay du futur jeu.

Ainsi, Fate/Samurai Remnant arrivera le 29 septembre prochain chez nous, soit un jour après sa parution dans son pays d’origine, le Japon. Et la série, qui a pris sa source avec le visual novel Fate/Stay Night au tout début des années 2000, sera cette fois-ci déclinée en un action-RPG envoyant son participant dans des décors nippons traditionnels. Cela va sans dire, le cadre de l’aventure ici servie prenant ses bases à l’époque d’Edo, et plus précisément pendant l’ère Keian, ce qui correspond à une époque s’étalant entre 1648 et 1652.

Alors aux commandes d’un certain Iori Miyamoto, le joueur ira en quête de l’objet capable de réaliser tout souhait : le Saint Graal. Une convoitise dont le fan de la licence est plus que familier et qui a même pu se faire davantage connaître vis-à-vis d’un public d’amateurs de l’animation japonaise via les différentes transpositions, à l’instar du renommé Fate/Zero. Et le chemin pour cet accomplissement est semé d’embuches, ou plutôt de batailles. C’est qu’il y a effectivement de la concurrence ; six autres potentiels élus et leur Servant, une entité guerrière, tenteront tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre la main sur ce fameux item, quitte à plonger la ville d’Edo dans le chaos et relancer des hostilités qui avaient pris fin quelques années auparavant.

Miyamoto, lui, aura droit à la compagnie de Saber (comme tout héros principal de la franchise, apparemment) pour l’aider dans sa quête, à qui le joueur pourra lui ordonner d’attaquer en mettant à profit ses pouvoirs magiques, si la volonté de prendre directement son contrôle ne se fait pas ressentir. Car oui, Saber sera également un personnage jouable. Et les combats auxquels ils prendront part promettent d’être assez dynamiques.

En tout cas, les premiers éléments de gameplay visibles dans la vidéo publiée indiquent sans mal cette orientation, en plus de montrer quelques phases d’exploration au sein d’Edo. Enfin, balade serait ici le terme plus approprié. On n’y voit en effet pas grand-chose de ce que pourrait nous proposer la ville où, d’après ce qui a été dit, on pourra discuter avec différents habitants, reprendre de l’énergie en mangeant çà et là ou encore jouer avec quelques animaux errants. Y aura-t-il d’autres activités plus consistantes ? On demande à voir.

Pour découvrir ce que nous réserve Koei Tecmo, il ne faudra pas attendre bien longtemps apparemment, puisqu’une démo semble prévue pour une publication à une date qui devrait correspondre à celles de l’Anime Expo, soit entre les 1er et 4 juillet. Maintenant, il reste juste à voir si cette version d’essai ne sera pas limitée à une région en particulier. Le cas échéant, il faudra patienter jusqu’à ce qu’une nouvelle arrive éventuellement ou jusqu’à la date de sortie définitive, tout simplement, qui, on le rappelle, est arrêtée au 29 septembre chez nous.

Fate/Samurai Remnant sortira alors sur PS5, PS4, Switch et PC, dans une version standard ou limitée (comprenant entre autre le CD de la soundtrack, un artbook et un poster) exclusivement en précommande sur le site de Koei Tecmo.