Banishers: Ghosts of New Eden – Un Action-RPG ésotérique ambitieux

Profitant de sa présence à la cérémonie des Game Awards 2022 et de ses cinq nominations pour A Plague Tale: Requiem, Focus Entertainment et Dontnod ont poursuivi leur collaboration pour donner naissance à Banishers: Ghosts of New Eden, un titre qu’ils qualifient de « l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire de l’éditeur et du studio ».

Se déroulant en 1695 dans les contrées de l’Amérique du Nord, ce nouvel Action-RPG met en scène un duo de chasseurs de fantômes, Antea Duarte et Red mac Raith, ayant fait le serment de préserver les vivants des tourments des spectres. À la suite d’une tragédie, Antea devient l’un des fantômes qu’elle déteste tant. Commence alors une épopée à travers les contrées hantées, dans l’espoir de trouver une solution à la nouvelle condition d’Antea.

Comme sur les précédents titres de Dontnod (Life Is Strange), le joueur devra faire face à des choix moraux qui auront un impact sur l’histoire et les habitants de New Eden, vivants ou spectres. Il devra percer les secrets de cet univers riche et ésotérique en jouant à la fois Antea et Red, et en combinant les pouvoirs spirituels, les armes et la magie pour venir en aide aux habitants de New Eden.

» Le studio [Dontnod] possède un talent rare pour créer des univers aussi originaux qu’immersifs. Ce sont de formidables conteurs d’histoires, qui mettent la narration et l’émotion au service de gameplays efficaces et innovants, et Banishers correspond sans aucun doute à cette description. » – John Bert, Managing Director de Focus Entertainment



Connu pour ses titres axés sur le surnaturel dont Life Is Strange et Vampyr, Dontnod réitère sa collaboration avec Focus Entertainment en illustrant leurs ambitions autour d’un titre mettant la narration et l’émotion au service d’une expérience de jeu. Sorti en 2018, Vampyr a permis au studio français de montrer qu’il pouvait produire des Action-RPG de qualité avec des univers singuliers. Banishers: Ghosts of New Eden sera peut-être l’occasion de prouver une nouvelle fois ce talent.

Les premières images diffusées pour la première fois lors de la cérémonie des Game Awards semblent transpirer de cette ambition et nous promettent une aventure aussi bien immersive qu’intimiste dans les contrées de New Eden. Banishers: Ghosts of New Eden est prévu pour la fin d’année 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.