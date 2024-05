Top des ventes du 1er trimestre 2024 – Des confirmations et des surprises

L’analyste Newzoo vient de faire paraître les résultats de son enquête sur les revenus générés par les jeux pour ce premier trimestre 2024. Il s’agit d’un top « occidental », prenant en compte les revenus générés aux États-Unis, et en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie). Un top « mondial », prenant en compte les jeux joués au Japon ou en Chine aurait évidemment un tout autre visage.

Et sur la première marche du podium, on retrouve sans trop d’étonnement Fortnite, modèle de longévité et de jeu service, capable comme peu d’autres de renouveler sa formule et d’ajouter du contenu à même de conserver l’intérêt des joueurs. Les ajouts récents du mode Festival (une sorte de Guitar Hero…) mais surtout du très populaire mode LEGO ne doivent pas être pour rien dans cette première place. Autre preuve de popularité, le fabricant d’accessoires PDP relance les contrôleurs en forme de guitares, presque exprès pour le mode Festival de Fortnite.

En deuxième place, pas de surprise non plus, essentiellement en ce qui concerne le marché européen, puisqu’on retrouve EA Sports FC 24, soit le nouveau FIFA sans le partenariat avec la FIFA ! Le jeu de foot d’EA aura donc assez facilement survécu à son nom (alors qu’on attend encore des nouvelles du prochain jeu officiel FIFA).

C’est en troisième position qu’on a une petite surprise, puisque celle-ci est occupée par Helldivers 2, qui réussit à passer devant la licence Call of Duty, qui occupe elle la 4ème marche… Sony, qui était en quête d’un « CoD » maison pour résister à une potentielle hégémonie des Xbox Game Studios semble avoir trouvé le client qu’il lui fallait, et presque par hasard. Helldivers 2 n’était en effet pas marketé pour prendre autant d’ampleur…

Parmi les autres places, on voit que Dragon’s Dogma II réussit à s’insérer à la septième place du top. Une belle performance pour un jeu dont la composante « jeu service » est négligeable. C’est d’ailleurs le seul jeu solo du top. Dragon’s Dogma II est devancé par Madden NFL 24, qui se retrouve donc loin derrière EA Sports FC, nous montrant que le marché Européen du jeu vidéo résiste bien au marché US, qui compte pourtant pour 70% des revenus générés par les six pays retenus pour établir ce classement !

Un classement qui nous montre aussi l’absence de Roblox, qu’on imaginait à un plus haut niveau, ainsi que celle des nombreux shooters compétitifs (Overwatch 2, The Finals…) qui se feront doubler par le vétéran Rainbow Six: Siege.

Si l’on se concentre sur les jeux sortis en 2024, c’est Helldivers II qui prend évidemment la première place, suivi de Dragon’s Dogma 2, puis de Palworld. On constate que la catastrophe Suicide Squad: Kill the Justice League fait moins de dégâts que prévu, et se hisse à la 6ème place, devant Tekken 8 ou FFVII Rebirth (respectivement 7ème et 8ème du classement), bien que ces derniers avaient reçu un accueil largement plus favorable. Même remarque pour Skull & Bones, qu’on retrouve de façon assez inattendue dans le Top 10.

Enfin, coup de chapeau à Persona 3 Reload, 5ème du classement (et là encore, devant Tekken 8 ou FFVII Rebirth !), qui prouve que la licence, d’abord très « japano-centrée », s’est faite une place de choix dans le cœur des joueurs. Atlus devrait ainsi avoir une confiance assez confortable de SEGA pour le développement de Persona 6, qui a toutes les chances d’être un jeu dantesque !