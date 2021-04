Et si on donnait un coup de pouce à la campagne Kickstarter de Third Editions

Connaissez-vous Third Editions ? Fondée par Mehdi El Kanafi et Nicolas Courcier en 2015 à Toulouse, il s’agit d’une maison d’édition spécialisé dans les ouvrages sur le jeu vidéo, mais pas que, puisque depuis un certain temps des livres traitant du cinéma, du manga, du comics et autres dérivés de la pop culture sortent aussi des imprimeries de l’éditeur.

Pour ne rien vous cacher, c’est une maison d’édition que nous apprécions tout particulièrement au sein de la rédaction, tant leurs ouvrages sont généralement de très grande qualité. On vous conseille particulièrement ceux sur Final Fantasy, Kingdom Hearts, la saga des Souls (et Sekiro) ou encore Mass Effect et pourquoi pas ceux aussi sur Nobuo Uemastu et Peter Molyneux ? Côté cinéma, vous pouvez foncer les yeux fermés sur les ouvrages sur John Carpenter et Hayaho Miyazaki.

Mais nous ne sommes pas là pour passer en revue les différents bouquins, cela n’aurait qu’un intérêt limité finalement. On est là pour parler d’un point précis lié à la publication à l’étranger de certains ouvrages Third Editions en anglais. Sachez que malgré une côte qui ne cesse de monter et des ventes toujours meilleures, la maison d’édition reste relativement “petite” dans le microcosme littéraire et n’a pas le poids des gros éditeurs tels que Flammarion ou encore Hachette.

Alors, il se peut parfois que nous autres lecteurs soyons sollicités pour donner un petit coup de pouce et cela passe tout naturellement par le financement participatif, Kickstarter en l’occurrence ici. Third a déjà édité ainsi près de 22 livres dans la langue de Shakespear (dont certains grâce au financement participatif) et ainsi s’exporter à l’international plus aisément. Aussi, une campagne pour un autre bouquin est en cours.

Il s’agit de Jojo’s Bizarre Adventure – Le diamant inclassable du manga de l’auteur et journaliste Frederico Anzalone. Il y retrace une partie de la création de l’œuvre intemporelle du mangaka Hirohiko Araki, comprenant des anecdotes, des portraits de différents artistes, différentes analyses approfondies, ainsi qu’une critique de ce monument. La préface seule vaudrait l’achat, car signée du cinéaste touche à tout Takashi Miike, qui a d’ailleurs réalisé une adaptation cinématographique du manga en 2017.

La campagne Kickstarter pour la traduction professionnelle du texte en anglais est déjà lancée depuis quelque temps et il ne lui manque pas grand-chose pour atteindre le montant de 15 000 euros souhaité. La campagne se finissant le 13 avril prochain, nous avons décidé à notre niveau d’essayer de donner un peu d’expositions à l’opération, alors si vous souhaitez backer et aider, il ne vous reste qu’à vous rendre sur la page Kickstarter dédiée à ce Jojo’s Bizarre Adventure – Le diamant inclassable.