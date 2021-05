DualSense – Des fonctionnalités mises à profit pour les futurs jeux

Lorsqu’on parle de la PlayStation 5 et des innovations qu’elle a apportées, il est difficile de passer à côté de la manette qui a accompagné le démarrage de cette new-gen, à savoir bien évidemment la DualSense ! Rappelez-vous, lors des différents showcases qui accompagnaient les présentations de la PS5, on nous avait promis un petit bijou de technologie. Outre les sensations visuelles perçues à l’écran, vous pouviez désormais ressentir directement dans vos mains lesdites sensations ! Exit les quelques vibrations qui rendaient le jeu plus vivant, vous aviez désormais entre vos mains le retour haptique qui vous permettait de percevoir la pluie qui tombait dans Astro Bot par exemple, où encore les gâchettes adaptatives qui vous faisaient prendre conscience de la force nécessaire pour bander un arc (à nouveau Astro Bot).

Quel est le constat six mois plus tard concernant l’utilisation de la manette ? Les sensations sont vraisemblablement décuplées. Le seul bémol qui pourrait accompagner l’expérience est le réel emploi des gâchettes ainsi que le retour haptique. Mais rassurez-vous, quelques développeurs de jeux à venir ont pris en compte ces différentes fonctionnalités et ils ont livré les sensations auxquelles nous devrons nous attendre !

Ratchet & Ckank

Les développeurs des prochaines aventures de notre Lombax favori ont bel et bien pris en compte les possibilités offertes avec la DualSense. Vous pourrez ressentir les différentes matières sur lesquelles vous taperez avec votre clé à molette. Bien évidemment; chaque coup tirés avec une arme à feu aura une vibration bien spécifique, vous pourrez de ce fait savoir quelle arme vous utilisez grâce au retour haptique. Ce ne sont que quelques exemples, vous pourrez découvrir par vous-même le reste très bientôt, puisque Ratchet & Clank: Rift Apart arrivera sur nos consoles le 11 juin 2021 !

Subnautica: Below Zero

Dans votre expédition sur une planète étrangère, la DualSense vous guidera lors de l’utilisation de certains de vos outils. Lors d’exercices de forage, vous pourrez percevoir la force nécessaire via les gâchettes adaptatives. Les vibrations seront de plus en plus rapide à mesure que vous vous approcherez de votre objectif lors de recherches de ressources via le détecteur de métaux. Pour rappel, Subnautica est sorti le 14 mai 2021.

Ghostwire Tokyo

Les développeurs derrière le jeu The Evil Within ont également pris en compte les capacités de la manette, puisque vous ressentirez la force même de vos exorcismes. À savoir que plus vous augmenterez vos capacités, plus les gâchettes adaptatives se durciront ! La manette évoluera avec vous en quelque sorte pour tenter au mieux de maintenir l’immersion. Le haut-parleur sera également de la partie puisqu’il vous permettra de localiser les esprits avant de les voir, de quoi nous promettre quelques frayeurs à venir.

Life is Strange: True Colors

Le jeu nous offrira quelques sensations supplémentaires via la barre lumineuse puisque cette dernière se teindra de la couleur de l’émotion ressentie. À savoir bleu pour la tristesse, rouge pour la colère, violet pour la peur et or pour la joie (couleurs qui vous rappelleront probablement le film d’animation Vice-Versa). Les gâchettes elles aussi auront leur rôle à jouer lorsqu’il s’agira de ressentir les émotions qu’Alex Chen semble pouvoir contrôler.

Kena: Bridge of Spirits

Et pour finir en apothéose avec un jeu que nous attendons avec impatience, la manette s’adaptera aux pouvoirs de Kena ! Les studios ont décidé que grâce à la DualSense, vous aurez la possibilité de ressentir dans vos mains la sensation du bois qui se plie lorsque Kena utilisera son arc. Nous supposons d’ailleurs que le retour haptique sera lui aussi de la partie, mais avec quelle utilisation ? Pour le savoir, il nous faudra patienter encore un peu !

Voici donc les quelques développeurs (il y a d’ailleurs d’autres exemples sur le blog PlayStation) qui ont décidé de prendre en compte les fonctionnalités de la DualSense. Il nous reste à savoir si d’autres studios rejoindront le mouvement ; espérons-le, car la dernière manette de Sony nous promet encore des heures et des heures d’immersion !

Et vous, que pensez-vous de l’utilisation du retour haptique et des gâchettes adaptatives ? Surcotés ? Pas assez utilisés ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires !